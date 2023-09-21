"Задній двір Москви": чим особливий аеродром біля російської столиці, де відбулася диверсія

На аеродромі "Чкаловський" у Московській області Росії підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н. У ГУР повідомили, що для цього невідомі заклали вибухівку.

Взагалі на цьому аеродромі стоїть ще 4 літаки "судного дня". Кажуть, що 1 вже не літає, 2 майже не можуть піднятися, а 1 нібито ще живий. Про це 24 Каналу розповів аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.

​Важливо Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосков'ї, – ГУР

За його словами, там стоять ще різні транспортні літаки. Це взагалі такий аеродром – "задній двір Москви". З нього відправляються, наприклад, всі експедиції на Північний Полюс, перельоти до США.

Крім того, там поруч є музей авіації, а також російський центр підготовки космонавтів. Цей аеродром використовується для підготовки інструкторів, льотчиків, пілотів саме з цього космічного центру.

Дивіться повне відео з авіаекспертом на ютубі 24 Каналу:

Що було уражено

АН-148 – це український транспортний літак. А ІЛ-20 – це штучні машини, які випустили на базі дуже старого радянського літака ІЛ-18. Їх виготовили обмежену кількість для виконання конкретних задач. Цей, що стояв в "Чкаловському" міг використовуватися для радіоелектронної протидії.

Усі ці атаки дронів на Москву – на них могла бути протидія від РЕБ. Можливо, саме він щось й намагався зробити,

– зазначив Костянтин Криволап.

"Гвинтокрил, можливо, використовували для збиття дронів, які летіли на Москву. Тому що швидкість його не велика, дрони теж летять не з великою швидкістю. Літаками їх збивати досить важко, а з гвинтокрила досить розумно. Тому, можливо, що це було саме так", – припустив Криволап.

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