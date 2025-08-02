У Рязані під ударом міг бути аеродром "Дягілєво": звідти злітають "тушки" для атак по Україні
- У ніч на 2 серпня в Рязані невідомі дрони атакували, ймовірно, аеродром Дягілєво, де злітають винищувачі для атак по Україні.
- Губернатор Рязанської області повідомив, що засоби ППО "збили безпілотники", а "уламки" потрапили на територію підприємства, жертв і пошкоджень житлових будинків немає.
Невідомі дрони в ніч на 2 серпня атакували російську Рязань. Під ударом міг опинитися аеродром "Дягілєво".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про можливу атаку аеродрому Дягілєво?
Жителі Рязані повідомляли вночі 2 серпня про серію вибухів над містом, у низці районів було видно пожежі.
У Рязані під час атаки вночі 2 серпня було видно пожежі: дивіться відео
За словами очевидців, сили ППО нібито відбивали атаки невідомих безпілотників. Також гучно було в районі аеродрому Дягілєво.
Під ударом міг бути аеродром Дягілєво: дивіться відео
Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що засоби ППО та РЕБ буцімто збили БпЛА над територією Рязанської області. Жертв і пошкоджень житлових будинків, за словами росіянина немає.
Уламки потрапили на територію підприємства, наслідки усуваються,
– написав Малков.
Що відбувалося в Рязані вночі 2 серпня: дивіться відео
За даними місцевих телеграм-каналів, невідомі безпілотники фіксували над Рязанню майже протягом усієї ночі.
До слова, аеродром Дягілєво уже не вперше перебуває під атакою за час війни. У Генштабі ЗСУ 6 червня розповідали, що українські військові завдавали ударів дронами по цьому летовищу в Рязанській області. Там фіксували роботу ворожої ППО, була також інформація про пожежу в районі, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які росіяни використовують для забезпечення ракетних ударів по Україні.
До цього по аеродрому Дягілєво відпрацювала СБУ 1 червня у межах славнозвісної операції "Павутина". Тоді там пролунало 7 вибухів.