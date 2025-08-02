Невідомі дрони в ніч на 2 серпня атакували російську Рязань. Під ударом міг опинитися аеродром "Дягілєво".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про можливу атаку аеродрому Дягілєво?

Жителі Рязані повідомляли вночі 2 серпня про серію вибухів над містом, у низці районів було видно пожежі.

У Рязані під час атаки вночі 2 серпня було видно пожежі: дивіться відео

За словами очевидців, сили ППО нібито відбивали атаки невідомих безпілотників. Також гучно було в районі аеродрому Дягілєво.

Під ударом міг бути аеродром Дягілєво: дивіться відео

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що засоби ППО та РЕБ буцімто збили БпЛА над територією Рязанської області. Жертв і пошкоджень житлових будинків, за словами росіянина немає.

Уламки потрапили на територію підприємства, наслідки усуваються,

– написав Малков.

Що відбувалося в Рязані вночі 2 серпня: дивіться відео

За даними місцевих телеграм-каналів, невідомі безпілотники фіксували над Рязанню майже протягом усієї ночі.

До слова, аеродром Дягілєво уже не вперше перебуває під атакою за час війни. У Генштабі ЗСУ 6 червня розповідали, що українські військові завдавали ударів дронами по цьому летовищу в Рязанській області. Там фіксували роботу ворожої ППО, була також інформація про пожежу в районі, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які росіяни використовують для забезпечення ракетних ударів по Україні.

До цього по аеродрому Дягілєво відпрацювала СБУ 1 червня у межах славнозвісної операції "Павутина". Тоді там пролунало 7 вибухів.