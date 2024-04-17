Дякую за влучність, – Зеленський підтвердив удар ЗСУ по Джанкойському аеродрому

Аеродром росіян в окупованому Криму опинився під прицілом України. Президент Зеленський підтвердив причетність до атаки Збройних Сил.

Власне, у зверненні за 17 квітня глава нашої держави, з-поміж іншого, згадав про ураження військової бази загарбників у місті Джанкої. Володимир Зеденський подякував за роботу українським воїнам.

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Зеленський підтвердив удар по аеродрому

Президент висловив особливу подяку тим, хто готує важливі операції. Тобто ті операції, внаслідок яких відбувається знищення техніку російської армії, їхньої бойової інфраструктури.

Сьогодні (вночі 17 квітня – 24 Канал) Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність,

– сказав Зеленський.

Окремо Володимир Зеленський згадав про Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, подякувавши йому за організацію відповідної атаки.

Такий акцент є досить цікавою деталлю з огляду на те, що за попередні удари по Криму пов'язували або з Головним управлінням розвідки, або Службою безпеки України.

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