Дякую за влучність, – Зеленський підтвердив удар ЗСУ по Джанкойському аеродрому
Джерело:Володимир Зеленський
Аеродром росіян в окупованому Криму опинився під прицілом України. Президент Зеленський підтвердив причетність до атаки Збройних Сил.
Власне, у зверненні за 17 квітня глава нашої держави, з-поміж іншого, згадав про ураження військової бази загарбників у місті Джанкої. Володимир Зеденський подякував за роботу українським воїнам.
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Зеленський підтвердив удар по аеродрому
Президент висловив особливу подяку тим, хто готує важливі операції. Тобто ті операції, внаслідок яких відбувається знищення техніку російської армії, їхньої бойової інфраструктури.
Сьогодні (вночі 17 квітня – 24 Канал) Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність,
– сказав Зеленський.
Окремо Володимир Зеленський згадав про Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, подякувавши йому за організацію відповідної атаки.Зверніть увагу! Такий акцент є досить цікавою деталлю з огляду на те, що за попередні удари по Криму пов'язували або з Головним управлінням розвідки, або Службою безпеки України.
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Більше про атаку
- У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Телеграм-канали одразу почали писати про пожежу в місті Джанкої в районі військового аеродрому.
- Згодом інформаційні ресурси зазначили, що вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги. На місці спалахнула пожежа, у небі можна було побачити густий стовп чорного диму.
- Аналітики стверджують, що на відповідній базі дислокується 39-й російський гелікоптерний полк. На аеродромі можуть базуватися військові гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також гелікоптери державної прикордонної служби Росії.
- На базі дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил ворога.
- Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк назвала "законною ціллю" для України військовий аеродром російських загарбників в Джанкої. За її словами, окупанти загалом використовують Крим як потужний мілітаріхаб.