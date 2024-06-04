"Аеродром в Енгельсі можна перетворити на попіл": Черник сказав, які ракети треба Україні

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила Київ, що винищувачі F-16, які країні передає Україні, можна використовувати для завдавання ударів по цілях на території Росії.

Відповідну інформацію у щоденному зведенні для 24 Каналу прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Важливо "Прилетіло, як у 2022": ЗСУ розгромили колону з 18 вантажівок окупантів FPV-дронами у Росії

Яким ракетами можна бити по Росії з F-16

За словами експерта, для цього потрібна ракета під F-16 – AGM-158 JASSM з модифікацією на 900 кілометрів, а бойова частина до півтони. Крім того, вона є дозвукова у межах 1000 кілометрів.

Ми ж розуміємо, що F-16 бере на борт 2 такі ракети. Якщо 6 літаків, то маємо 12 ракет. З їхньою допомогою уже аеродром в Енгельсі можна перетворити на попіл,

– розповів Черник.

При цьому він зазначив, що маємо дочекатися літаків й тоді нарешті зрозуміємо, як воно все запрацює.

Чи був удар ракетою HIMARS

Після того, як США дозволили Україні використовувати свою зброю по території Росії, українські війська вдарили по військовій базі в Бєлгородській області за допомогою HIMARS. Про це повідомляє видання Forbes.

Черник наголосив, що це могло бути й власною зброєю. Минулого тижня ми переконалися, що в нас є така власна зброя і доволі непогано. Ракетний комплекс "Нептун" уразив баржі у Чорному морі, проте, можливо, був і застосований HIMARS.

Питання лише, який боєприпас. Маю нагадати, що найбільш масовий боєприпас, який є в нас на озброєнні, це М31А1 і М31А2. Він завдає ударів на 84 кілометри,

– зазначив військовий експерт.

Треба дочекатися підтвердження цієї інформації, щоб зрозуміти, чим саме уразили ціль.

"Чи добре, що такі цілі уражаються? Однозначно. Ревізується їхня система протиповітряної оборони. Самі ракетні комплекси, які покликані боротися саме із такими ракетами, не можуть себе захистити. Особлива цінність – це ураження радіолокаторів, тому що будувати нові з кожним місцем їм все важче і важче", – розповів Петро Черник.

Які ще теми аналізував Черник