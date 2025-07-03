Удар по аеродрому Халіно: ЗСУ могли вразити "Панцир С-1" і ракетний склад

Українські сили завдали удару по російському військовому аеродрому Халіно, що розташований у Курській області. Внаслідок атаки було уражено комплекс зберігання авіаційних засобів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "КіберБорошно".

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Які наслідки удару по аеродрому Халіно

OSINT-аналітики опублікували супутниковий знімок, на якому можна побачити пошкоджену будівлю на території аеродрому після удару.

В результаті удару по аеродрому Халіно було уражено комплекс зберігання авіаційних засобів ураження,

– йдеться в повідомленні.

Де розташований аеродром Халіно: показуємо на карті

Також внаслідок вибуху, ймовірно, зазнав пошкоджень зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Наслідки удару по аеродрому Халіно / Фото: "КіберБорошно"

Довідка. Аеродром Халіно розташований за сім кілометрів на схід від Курська. Він також є однією з ключових баз 14-го винищувального авіаполку, який входить до складу 105-ї змішаної авіаційної дивізії повітряно-космічних сил Росії.

До слова, у ніч на 3 липня дрони також атакували завод "Енергія" у Єльці, що розташоване у Липецькій області Росії. Відомо, що продукція заводу використовується, зокрема, в оборонній промисловості, цивільній авіації та морському транспорті.