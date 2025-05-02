Ймовірно, палає аеродром "Кача": де він розташований на карті
- У Качі, селищі неподалік Севастополя в окупованому Криму, повідомляють про атаку на військовий аеродром.
- Російська влада заявила про знищення 121 БпЛА в різних регіонах, включаючи Крим та Чорне море.
У мережі повідомляють про атаку на аеродром у Качі у тимчасово окупованому Криму. Це селище неподалік Севастополя.
Де на карті розташована Кача, поблизу якої є військовий аеродром, показує 24 Канал. Раніше місцеві показували відео потужної нічної атаки на місцевий аеродром.
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Де розташована Кача
Кача – це селище площею 297,7 гектара у Бахчисарайському районі. Воно перебуває під юрисдикцією Севастополя.
Між обома населеними пунктами 28 кілометрів. Селище розташоване між гирлами річок Альма і Кача.
Населення Качі – приблизно 5 137 осіб.
Де розташована Кача: дивіться на карті
Аеродром поблизу Качі: дивіться на карті
Нагадаємо, що російська влада встигла відзвітуватися, що "певео" за ніч нібито знищила 121 БпЛА:
- 89 – над територією Криму,
- 23 – над акваторією Чорного моря,
- 4 – над територією Краснодарського краю,
- 2 – над територією Орловської області,
- 1 – над акваторією Азовського моря,
- 1 – над територією Брянської області,
- 1 – над територією Білгородської області.