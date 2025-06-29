БпЛА атакували військовий аеродром у Краснодарському краї, пошкоджена електропідстанція, – ЗМІ

Безпілотники у ніч на 25 червня військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї. Через атаку пошкоджено електропідстанцію на території авіабази.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерела, передає 24 Канал. Зазначимо, що цей об'єкт уже не вперше опинився під ударом дронів.

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Що відомо про атаку на аеродром

Згідно з оприлюдненою інформацією, ще уночі у середу, 25 червня, місцеві чули вибухи в районі військового аеродрому. Утім, попри відповідні повідомлення, точної інформації чи підтверджень атаки на той момент не опубліковували.

Наразі джерела росЗМІ у міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих підтвердили, що нібито українські БпЛА атакували військовий аеродром "Кущевська".

До слова, у травні 2024 року СБУ спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ вже атакували цей аеродром. На цьому летовищі були десятки літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Також дрони атакували аеродром "Кущевська" наприкінці квітня 2024 року. Тоді знищили склад з універсальними модульними плануючими комплектами. Їх ворог міг використовувати для перетворення звичайних бомб на керовані.