Росія почала використовувати новий аеродром для ракетних атак на Україну
Джерело:"Радіо Свобода"
Для того, аби завдавати ракетних ударів по Україні, росіяни шукають все нові й нові шляхи. Тепер ворог використовує для цих терактів аеродром у Північній Осетії.
Мова йде про аеродром Моздок. Саме звідти уночі 22 червня злетіли борти Ту-22м3, з яких ворог запустив ракети Х-22 по Дніпропетровщині.
Зверніть увагу Несе смертоносну ракету: особливості Ту-22м3, яким Росія боягузливо атакувала Дніпропетровщину
Чому росіяни використовують цей аеродром
Уперше літаки на аеродромі поблизу міста Моздок зафіксували 24 травня 2023 року. На знімках Planet Labs можна побачити 6 бомбардувальників Ту-22м3. При тому, що ще 28 квітня 2023 року на цьому аеродромі не було жодного літака.
Напередодні атаки на Дніпропетровську область, яку окупанти здійснили вночі 22 червня, на летовищі перебували 7 бомбардувальників.
Ймовірно, росіяни шукають нові шляхи для того, аби пробити українську ППО. За словами експертів, сили Протиповітряної оборони ефективно знищують російські цілі, запущені з Каспійського моря чи інших точок, з яких тривалий час запускають ракети. Аеродром Моздок є новим напрямком і ворог сподівається на ефективність таких ударів.
Аеродром Моздок на карті
Обстріл Дніпропетровщини ракетами Х-22
Уночі 22 червня росіяни атакували Україну ракетами Х-22, які випустили бомбардувальники Ту-22м3 з аеродрому Моздок.
Внаслідок обстрілу пошкодились 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто.
Крім того, уламки боєприпасу побили газопровід, водогін і лінії електропередач. На щастя, минулося без жертв.
Водночас у Повітряних сил є інформація про ймовірне застосування росіянами аеробалістичних ракет "Кинджал" під час атаки, однак ці дані потребують підтвердження.