З аеродрому "Оленья" злетіли Ту-95МС, – моніторингові канали

Російська армія не припиняє загрожувати Україні з неба. З'явилася інформація, що в небо злетіли ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Ворог таким чином може готуватися до завдання масованого ракетного удару по Україні, тому 24 Канал закликає реагувати на тривоги та спускатися в укриття після того, як пролунала сирена.

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Що відомо про зліт Ту-95МС у Росії

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили, що відмічено зліт бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:25. Кількість бортів надалі буде уточнюватись.

У разі бойового вильоту входження до Саратовської, Волгоградської областей та Каспійського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 03:30.

Відповідно запуск ракет Х-101/55 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:00,

– зазначили автори каналу.

Станом на 23:39 зафіксовано 6 бортів Ту-95МС у повітряному просторі Росії. У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" підкреслили, що якщо пуски будуть з району Каспійського моря, тоді ракети варто очікувати в нашому повітряному просторі близько 04:20 – 05:20. Однак цей час дуже приблизний, з великою похибкою.