З аеродрому "Оленья" злетіли Ту-95МС: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що з аеродрому "Оленья" злетіли орієнтовно 7 бортів Ту-95МС. Повітряні сили попереджають про можливу ракетну атаку.

Ближче до півночі моніторингові канали почали повідомляти, що росіяни підняли відразу кілька бортів стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Згодом цю інформацію підтвердили у Повітряних силах. У роді військ розповіли, коли чекати на можливу атаку.

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Що відомо про загрозу ракетного удару

00:54 Повітряні сили написали, що зафіксували зліт орієнтовно 7 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". У роді військ зазначають, що якщо виліт буде бойовим, то орієнтовний час підльоту ракет – близько 4 – 5 ранку.

Слідкуйте за нашими повідомленнями, у разі оголошення сигналів повітряної тривоги – прямуйте в укриття,

– закликають у Повітряних силах.

Зауважимо, що достеменно невідомо ані про точну кількість бортів, ані про те, скільки крилатих ракет вони переносять. Тож, ваша основна задача – перебувати в укритті, якщо у вашій області пролунала повітряна тривога. Залишайтеся у сховищі доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Росія хизується новими ракетами