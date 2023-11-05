В аеропорту Гамбурга чоловік тримав у заручниках доньку: поліція майже добу вмовляла здатися
Джерело:Поліція Гамбурга
Аеропорт Гельмута Шмідта у Гамбурзі не працював понад 20 годин. Там проводили поліцейську операцію через озброєного чоловіка, який тримав у заручниках власну дитину.
Увечері 4 листопада чоловік на Audi прорвався на територію аеропорту. Він здійснив з автомобіля декілька пострілів, а також викинув із вікна дві пляшки із запальною сумішшю.
Дивіться також У Парижі поліція відкрила вогонь по жінці: вона погрожувала підірвати себе
Хотів забрати доньку на батьківщину
Дружина 35-річного бунтівника на ім'я Салман заздалегідь попередила поліцію та медиків, що її чоловік мчить до аеропорту із їхньою 4-річною донькою.Довідка: За попередніми даними, чоловік хотів разом із дитиною вилетіти на батьківщину, до Туреччини. Ймовірно, між подружжям перед інцидентом спалахнула суперечка щодо опікунства над донькою.
Авіасполучення в Гамбурзі припинили, людей з аеропорту евакуювали.
Далі правоохоронці намагалися вмовити чоловіка скласти зброю і відпустити дитину, але безуспішно. Переговори тривали майже добу. Нарешті, вдень 5 листопада стало відомо, що озброєний чоловік здався. Він пояснив, що причиною його вчинку стала "битва" за опікунство над дитиною. З донькою, яку він утримував у заручниках, – все гаразд.
В аеропорту Гамбурга завершилася сімейна драма / Фото Bild
Чоловікові дозволили попрощатися із дочкою перед затриманням: відео Bild
У Німеччині затримали терориста, який хотів переїхати натовп на проізраїльскому мітингу
- Ісламіст на ім'я Тарик готував теракт на мітингу на підтримку Ізраїлю в Північному Рейні-Вестфалії.
- Про наміри терориста переїхати вантажівкою мітинг на підтримку євреїв стало відомо завдяки інформації, наданій іноземною розвідкою.
- У соцмережах чоловік розповідав про бажання стати "мучеником".
- Крім того, з'ясувалося, що Тарик був колишнім членом терористичного ісламського угруповання ІДІЛ.
- У 2013 році він виїхав із Туреччини до Сирії, аби приєднатися до бойовиків. За це у 2017 у Дюссельдорфі зловмисник отримав 5 років тюрми.