Масштабна пожежа паралізувала роботу Хітроу у Лондоні: аеропорт закрито, тисячі людей без світла

Лондонський аеропорт Хітроу тимчасово припинив роботу через масштабне знеструмлення. Відключення спричинені пожежею на сусідній електропідстанції.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Коли аеропорт Хітроу може відновити роботу

Лондонський аеропорт Хітроу тимчасово припиняє роботу щонайменше до 23:59 21 березня через серйозну пожежу на електропідстанції неподалік.

За словами представника аеропорту, сталося "значне відключення електроенергії по всьому аеропорту". Крім того, наразі неможливо спрогнозувати, коли енергопостачання буде відновлено.

Масштабна пожежа виникла неподалік аеропорту: дивіться відео

Пасажирів попередили, щоб вони трималися якомога далі.

Для забезпечення безпеки наших пасажирів і колег у нас немає іншого вибору, окрім як закрити Хітроу до 23:59 21 березня 2025 року. Ми очікуємо значних перебоїв у роботі протягом найближчих днів, і пасажирам не слід їхати в аеропорт за жодних обставин, доки він не відкриється,

– йдеться у заяві.

За даними Flightradar24, понад 120 літаків, які прямували до Хітроу, змушені будуть змінити маршрут.

Зауважимо, що аеропорт Хітроу – один з найбільш завантажених аеропортів світу і минулого року обслужив рекордні 83,9 мільйона пасажирів, при цьому літаки там приземляється або злітають приблизно кожні 45 секунд.

Що відомо про пожежу неподалік Хітроу

Пожежа виникла на підстанції в місті Хейс, приблизно за 2,5 кілометри від аеропорту. Повідомляється, що тисячі будинків залишилися без електропостачання.

За повідомленням, загорівся трансформатор на підстанції, але причина поки що невідома. Близько 150 осіб було евакуйовано, а навколо встановлено 200-метровий кордон.

Неподалік Лондона горить підстанція: дивіться відео

Помічник комісара Пет Гоулборн сказав, що це буде "тривалий інцидент".

Очікується, що з наближенням ранку кількість перебоїв збільшиться, і ми закликаємо людей уникати цього району, де це можливо,

– сказав він.

Мешканців закликали тримати вікна та двері зачиненими через задимлення.

Шотландські та Південні електричні мережі заявили о 12:23 ранку, що "широкомасштабне відключення електроенергії" зачепило Хейз, Хаунслоу та прилеглі райони.

Графік на вебсайті компанії свідчив про те, що постраждало близько 16 000 будинків.

Нагадаємо, що раніше масштабна пожежа спалахнула у нічному клубі в Македонії. Відомо про щойнаменше 59 загиблих.