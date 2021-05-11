Аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона – під обстрілом: український літак не зміг сісти

Внаслідок атаки Сектора Гази аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ так і не дочекався дозволу на посадку, його скерували на Кіпр.

Столиця Ізраїлю ввечері 11 травня зазнала атаки зі сторони Палестини. Через це тимчасово не працює місцевий аеропорт, розташований поблизу Тель-Авіва.

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У Тель-Авіві припинив працювати аеропорт

Міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона припинив роботу, тому рейси, які прямують в Тель-Авів, перенаправляють на Кіпр.

У будівлі летовища проходить евакуація.

Над аеропортом помітні ракети: дивіться відео

З аеропорту евакуйовують людей: дивіться відео

Український літак не зміг сісти

Літак української авіакомпанії МАУ з Борисполя так і не дочекався дозволу на посадку в Тель-Авіві. У результаті його перенаправили на Кіпр.



Український літак перенаправили на Кіпр / Скриншот зі сайту Flightradar24

Аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона – під обстрілом: дивіться карту

Загострення між Ізраїлем та Палестиною: основне

Ввечері 11 травня бойовики ісламістського угрупування ХАМАС заявили, що випустили в Ізраїль 130 ракет. Система "Залізний купол" знищує запущені ракети. У відповідь Ізраїль завдає удару по Палестині.

Ситуація між ними загострилася 10 травня. Відтоді на територію Ізраїлю випустили понад 600 ракет.

У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах у Секторі Гази. У результаті загинули 20 людей, серед яких 9 дітей

Раніше ХАМАС попередив Ізраїль, що випустить ракети по Тель-Авіву, якщо держава не припинить авіаційні атаки Сектора Гази.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху пригрозив бойовикам ударами, які вони "не чекали".

Щонайменшев результаті атак Сектора Гази, десятки людей отримали поранення.