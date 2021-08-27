В аеропорту Кабула після жахливих терактів відновили евакуаційні рейси
Джерело:СNN Türk
Після терактів, які призвели до смерті понад 100 людей, з аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси. Вивезення з Афганістану іноземних громадян та місцевих жителів продовжується.
Видання пише про відновлення рейсів з евакуації людей з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в столиці Афганістану з посиланням на слова афганців.
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З Кабула знову евакуйовують людей
Жителі міста поділилися інформацією про те, що станом на ранок 27 серпня кілька літаків вилетіли з аеропорту Кабула. Крім того, ЗМІ додають, що кількість людей, які чекають поблизу аеропорту, відчутно збільшилася.
Нагадаємо, люди намагаються виїхати з Афганістану після приходу до влади талібів. Єдиним місцем, звідки це можна зробити, є аеропорт Кабула.
Теракти біля аеропорту Кабула: що відомо
- Протягом 26 серпня у столиці Афганістану прогриміли щонайменше 2 вибухи. Перший стався внаслідок того, що терорист-смертник підірвав себе біля входу в аеропорт. У момент вибуху він перебував серед натовпу.
- Другий вибух пролунав поблизу готелю, розташованого біля аеропорту, – ймовірно, причиною став замінований автомобіль.
- У результаті обох інцидентів загинули щонайменше 103 людини, серед яких 13 – американські військові.
- Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність принаймні за один теракт.
- Джо Байден заявив, що терористів обов'язково знайдуть та покарають за скоєне.