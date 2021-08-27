В аеропорту Кабула після жахливих терактів відновили евакуаційні рейси

Після терактів, які призвели до смерті понад 100 людей, з аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси. Вивезення з Афганістану іноземних громадян та місцевих жителів продовжується.

Видання пише про відновлення рейсів з евакуації людей з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в столиці Афганістану з посиланням на слова афганців.

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З Кабула знову евакуйовують людей

Жителі міста поділилися інформацією про те, що станом на ранок 27 серпня кілька літаків вилетіли з аеропорту Кабула. Крім того, ЗМІ додають, що кількість людей, які чекають поблизу аеропорту, відчутно збільшилася.

Нагадаємо, люди намагаються виїхати з Афганістану після приходу до влади талібів. Єдиним місцем, звідки це можна зробити, є аеропорт Кабула.

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