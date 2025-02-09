В Петербурзі вводили обмеження на польоти: росіяни скаржилися на атаку БпЛА
- В аеропорту "Пулково" в Петербурзі вводили тимчасові обмеження на польоти через скарги на атаку невідомих БпЛА.
- Міноборони Росії заявило про збиття БпЛА над Ленінградською областю, а протягом ночі знищено 35 безпілотників.
У аеропорту "Пулково", що в Петербурзі, вводили тимчасові обмеження на польоти. Росіяни скаржилися на атаку невідомих БпЛА.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Дистанція ураження DeepStrike углиб території Росії вже досягла 1700 кілометрів, – Сирський
Що відомо про обмеження на польоти в Петербурзі
В Росавіації повідомили, що вводили обмеження на прийом та випуск повітряних суден в петербурзькому аеропорту "Пулково".
Обмеження в аеропорту "Пулково" було знято об 7:15. В Росавіації повідомили, що за час їх дії на запасні аеродроми пішли 4 літаки.
В Міноборони Росії повідомили, що нібито збили БпЛА над Ленінградською областю об 6:00. Загалом у відомстві повідомили, що буцімто впродовж ночі знищили 35 безпілотників.
Зверніть увагу! Відстань від українського кордону до Петербурга – понад 800 кілометрів.
Зауважимо, що раніше також повідомляли про введення обмежень в аеропортах Нижнього Новгорода та Волгограда.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна вже може уражати цілі на відстані 1 700 кілометрів углиб території Росії. Загалом протягом року ЗСУ успішно знищили 377 військових об’єктів на території країни-агресорки.