"Їв сніг та ледве міг повзти": як аеророзвідники врятували поранених бійців з поля бою

Аеророзвідники 68 ОЄБр врятували двох своїх побратимів, які кілька днів поранені пролежали у полі. Військові зробили це за допомогою дронів, записок та ліхтарика.

Про історію неймовірного порятунку стало відомо на початку лютого – тоді ДПСУ поділилися, як вдалося врятувати прикордонника, який отримав записку: "Друже, пий і повзи за дроном". Тепер стало відомо про історію аеророзвідників, які врятували бійців з поля бою.

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Поранені не мали сил, щоб повзти

Аеророзвідники роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68 ОЄБр розповіли, як врятували двох поранених бійців на Куп'янському напрямку. Врятовані захисники – Сергій з позивним "Мент" та Віктор з позивним "Тюня". Це два різні випадки й історії порятунку, однак їх об'єднують аеророзвідники 68 ОЄБр, які не кинули побратимів на полі бою.

Військовослужбовець Луганського прикордонного загону Сергій розповів, як опинився у пастці. За його словами, він був старшим групи. Він разом з іншими бійцями провів на позиції ніч, тому зранку попросив, щоб їх підмінили інші військові.

Не спали, змерзли, тому зранку я попросив, аби нас поміняли. Але довелося прийняти бій. Нашу техніку підбили. Я не міг ходити, хлопці почали мене евакуювати. Над нами завис дрон, я сказав хлопцям, аби вони рятувались. Вони побігли і я лишився у полі один,

– пригадав Сергій.

Уночі, коли групу намагалися евакуювати, ворог почав активні бойові дії. Поранений Сергій залишився у полі чекати, коли його зможуть винести з поля бою, оскільки не міг ходити. Його помітили аеророзвідники, які працюють з ударними БпЛА. Коли вони розгледіли, що на полі поранений український захисник, то почали продумувати план дій.

"Ми запропонували командуванню план дій – принести дроном записку та гарячий чай. У записці написали: "Друже, пий і повзи за дроном". Сергій не рухався, але ми побачили, що він кліпає очима", – розповіли розвідники.

Пораненому Сергію було дуже важко повзти, але він зміг перевернутися на живіт й почав рухатися у напрямку, який показував дрон. Згодом його зустріли наші бійці й почали евакуацію. Сергія тягли з позиції на позицію близько трьох кілометрів.

Як аеророзвідники врятували поранених з поля бою: дивіться відео

Поранений провів 4 дні на полі бою

Іншого пораненого на Куп'янському напрямку також врятували аеророзвідники 68 ОЄБр. Віктора з позивним "Тюня" вдалося евакуювати вночі, оскільки так було безпечніше.

"Трьохсотих" було багато, винести їх було неможливо. Кількох бійців вдалося вивезти бронетранспортером. Мою машину росіяни підбили. Метал був червоним від температури і я біля нього грівся,

– розповів Віктор.

Військовий провів на полі бою 4 дні. На відмінну від Сергія, Віктор рухатися уже не міг. Побратими тягли його до позицій близько ста метрів.

"Для нас не важливо, чи це прикордонник, чи боєць ССО, чи хтось із нашої бригади. Це в будь-якому разі свій. Хочу передати хлопцям, які лежали в полі: вибачте, що так довго", – сказав аеророзвідник.