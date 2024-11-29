МАГАТЕ заявило про скорочення виробництва електроенергії на відразу трьох українських АЕС

Три українські АЕС після масованої атаки окупантів вранці 28 листопада. скоротили виробництво електроенергії. Це вже вдруге їм доводиться зменшувати рівень потужності як запобіжний крок.

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

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Яка ситуація на українських АЕС

Рафаель Гроссі розповів, що загалом потужність знизили всі дев’ять атомних реакторів. Ще один реактор Рівненської АЕС відключений від мережі. Наразі повідомлень про пошкодження станцій не надходило. Водночас Україна повідомила МАГАТЕ, що внаслідок російської атаки є вплив на електричні підстанції.

Їх атомні станції використовують як для передачі, так і для отримання електроенергії. У МАГАТЕ нагадують, що вищезгадані підстанції, які в агентстві визначили як важливі для ядерної безпеки, були пошкоджені під час попередніх атак, зокрема ще під час ударів в серпні, тож там закликали до "військової стриманості".

Енергетична інфраструктура України є надзвичайно тендітною та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах з великими ядерними енергетичними об’єктами та інших об’єктах, від яких вони залежать,

– заявив він.

Нагадаємо, ще 22 листопада стало відомо, що Росія також пошкодила чотири підстанції українських атомних електростанцій. На той момент повідомлялося, що вони потрапили під обстріл вночі проти 16 листопада та вранці 17 листопада. Тоді під ударом, зокрема, перебувала і Запорізька АЕС.