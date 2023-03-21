Афганістан та Узбекистан сколихнули потужні землетруси

У регіоні Гіндукуш в Афганістані у вівторок стався землетрус магнітудою 6,8. Його поштовхи відчули в Пакистані, Індії, Узбекистані і Казахстані.

За даними геологічної служби США, землетрус стався за 40 кілометрів на південний схід від міста Юрм на глибині 187,6 кілометра.

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Що відомо про потужний землетрус в Афганістані

Як зазначає представника служби порятунку провінції Хайбер-Пахтунхв Білал Файз, щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення в містах Хайбер, Свабі, Мардан і Шангла у Пакистані.

Повідомляється, що викликані землетрусами зсуви заблокували дороги в північному пакистанському місті Абботабад.

Сильні підземні поштовхи відчувалися у пакистанській столиці Ісламабаді. Після сильних поштовхів люди евакуювалися зі своїх домівок, на стінах яких з’явилися тріщини, а на вулиці тряслися дерева. Очевидці в Лахорі повідомили, що поштовхи також відчувалися там.

Інформаційне агентство Індії ANI повідомило, що поштовхи відчувалися у столиці країни Нью-Делі.

Очевидці повідомили, що сильний землетрус, що тривав не менше 30 секунд, відчувався на більшій частині території Пакистану.

"Люди вибігали зі своїх будинків і читали Коран", – сказав кореспондент AFP.

Землетрус відчувався і на території Узбекистану. У Ташкенті, розташованому за 561 кілометра від епіцентру землетрусу, жителі вибігали на вулиці. Поштовхи відчули і на території Казахстану.

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