В Афганістані тривають запеклі бої за Лашкаргах: десятки мирних жителів загинули

Криваве протистояння триває за столицю провінцію Гільменд. У боях за місто лише за добу загинули десятки мирних жителів. Афганська влада каже, що не допустить здачі Лашкаргаха талібам.

Талібам вже вдалось захопити декілька центральних районів Лашкаргаха. Очільник афганських військ генерал Самі Садат, проте, запевняє, що місто бойовикам під контроль взяти не вдасться.

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Таліби постійно поповнюють чисельність своїх сил

На думку командувача військами, у талібів наразі недостатньо ресурсів, аби втримати місцевість. Проте це ненадовго: вони поповнюють сили представниками інших ісламістських угруповань.

Місцеві мешканці Лашкаргаха – у паніці. Вони не можуть вийти на вулицю через обстріли та бомбардування.

Нас ані "Талібан" не жаліє, ані урядові війська, які не припиняють бомбардування. На дорогах лежать трупи. Ми не знаємо, хто це – таліби чи мирні жителі,

– розповів місцевий житель.

Лише за добу загинули 40 мирних жителів

Тим часом в ООН підрахували, що лише за останню добу жертвами протистояння у Лашкаргаху стали не менше ніж 40 мирних жителів. Ще понад 100 – отримали поранення. В Організації закликають до негайного припинення бойових дій у міських районах.

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Що відбувається у Кабулі?

Тим часом у столиці Афганістану теж неспокійно. Тим часом у столиці Афганістану теж неспокійно. Замінований автомобіль зі смертником вибухнув в урядовому кварталі міста – поблизу будинку виконувача обов'язків міністра оборони. Згодом у приміщення увірвались бойовики. Трьох з них ліквідували. У місті тривають перестрілки. Внаслідок вибуху нарахували 4 загиблих і 20 поранених.

Якщо талібам таки вдасться взяти під контроль Лашкаргах, то місто стане першою столицею провінції, яку вони контролюють з 2016 року.