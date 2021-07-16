В Афганістані вбили відомого журналіста й лауреата Пулітцерівської премії

Індійського журналіста Даніша Сіддікуі вбили 16 липня у Афганістані. Він висвітлював сутички між афганськими силами безпеки та угрупуванням "Талібан".

Це трапилось біля прикордонного переходу між Афганістаном та Пакистаном. Разом з журналістом загинув афганський офіцер.

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Відомого журналіста вбили на кордоні Афганістану

Відомий фотожурналіст Даніш Сіддікуі висвітлював сутички між афганськими силами для видання Reuters. Афганські сили відбивали атаку талібів за ринкову площу в Спін-Болдаку. Саме під час обстрілу угрупованням "Талібан" вбили людей з афганської сторони:

журналіста Даніша Сіддікуі;

старшого афганського офіцера.

Даніш Сіддікуі працював журналістом в Афганістані

Журналіст працював в Афганістані з початку тижня – з 12 липня. Він перебував у складі афганського спецпідрозділу, яки розміщувався в південній провінції Кандагар. Керівник компанії Reuters написав, що вони шукають більше інформації про вбивство.

Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюючи з органами влади в регіоні,

– заявив президент Reuters Майкл Фріденберг та головна редакторка Алессандра Галлоні.

Посол Афганістану в Індії Фарід Мамундзай написав, що "глибоко занепокоєний сумною новиною про вбивство друга".

Попередньо відомо, що журналіст вже був поранений, однак після лікування повернувся до роботи.

Весною 2021 року Джо Байден та НАТО вирішили вивести війська з Афганістану. Проте через наступ "Талібану" її призупинили. Останні заявили, що взяли під контроль 85% території Афганістану.Проте офіційна влада це заперечила – у міноборони Афганістану заявили про критичну вирішальну фазу в країні.

Що відомо про Даніша Сіддікуі