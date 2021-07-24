В Афганістані ввели комендантську годину через талібів

Міністерство внутрішніх справ Афганістану оголосило про введення комендантської години у 31 провінції. На такий крок влада країни пішла, аби попередити насилля через активні дії талібів.

Таким чином, комендантська година не діятиме лише у 3 провінціях. Мовиться про Кабул, Нангархар та Панджшер.

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У багатьох провінціях тривають бойові дії

На решті території доведеться дотримуватись обмежень з 22:00 до 4:00. У багатьох провінціях напередодні пройшли активні бойові дії. Протистояння тривало між силами Талібану та урядовими військами.

Влада Афганістану відзвітувала про 262 знищених терористів. Наразі цю інформацію перевірити неможливо, адже сторони зазвичай перебільшують свої здобутки у бойових діях.

Таліби захопили ключові пункти пропуску на кордонах

Зазначимо, що з травня таліби почали активно діяти. Вони захопили ключові пункти перетину кордону та десятки районів. Також бойовики наблизились впритул до столиць деяких провінцій.

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