В Афганістані заборонили насильно видавати жінок заміж

Ісламістське угруповання "Талібан" заборонило насильно видавати заміж жінок в Афганістані. Крім того, афганкам дозволили отримувати спадщину.

"Жінка – благородна істота"

Відповідне рішення схвалив лідер терористів Хайбатулла Ахундзада. У твітері його опублікував речник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

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Жінка – це не власність, а благородна і вільна людська істота. Ніхто не може віддати її кому-небудь в обмін на мир або припинення ворожнечі,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, таліби зобов'язали багатоженців надавати рівні права усім дружинам відповідно до законів шаріату.

Раніше сім'ї видавали дочок заміж, щоб ті могли евакуюватися

Коли терористи захопили в Афганістані владу, місцеві мешканці почали масово втікати з батьківщини. Сім'ї навіть платити тисячі доларів за шлюб доньок з чоловіками, які мали право не евакуацію. Фейкові подружжя викривали лише тоді, коли афганці добиралися у транзитну зону.

До таких дій рідні вдавалися через жорстокість талібів щодо жінок. Бойовики до смерті забивали афганок прямо на вулицях міста.

Ніяких жінок у серіалах

Після захоплення влади талібами, ЗМІ писали, що незаміжніх афганок віком від 12 років видають заміж за терористів. Бойовики навіть вимагали списки дівчат від місцевих громад.

Нещодавно таліби заборонили транслювати на телебаченні серіали, у яких ролі грають жінки. Крім того, не можна показувати фільми, які "суперечать афганським цінностям" або місять кадри, де чоловік оголюється. Під заборону потрапили стрічки, які пропагують іноземні цінності.

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