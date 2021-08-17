"Жива і в безпеці": з Афганістану до Києва евакуювали всесвітньовідому режисерку
17 серпня 2021 , 14:32Читать новость на русском
Джерело:Сахра Карімі у твітері
У зв'язку зі захопленням "Талібаном" влади в Афганістані цивілізовані країни намагаються як найшвидше вивезти своїх громадян зі зони ризику. Евакуйовуючи українців, наш літак доправив до Києва всесвітньовідому режисерку.
До столиці України з Кабула разом із родиною прибула генеральна директорка державної компанії "Афганфільм" Сахра Карімі.
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У соціальних мережах вона подякувала Офісу Президента та Міністерству закордонних справ за евакуацію, яку провели спільно з Туреччиною.
Ви допомогли мені вибратися з Кабула, а також врятували ще 11 осіб. Я жива і в безпеці,
– написала режисерка.
Що відомо про Карімі
- Сахра Карімі була генеральною директоркою державної компанії "Афганфільм" і першою у своїй країні жінкою з докторським ступенем у галузі кіновиробництва.
- Нещодавно вона звернулася до світової кіноспільноти, закликаючи підтримати афганських митців, робота і життя яких опинилися у небезпеці, відколи владу в країні захопили таліби.
- Літак також вивіз нідерландців, хорватів, білорусів і афганців.
Ситуація в Афганістані
- Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Планував це зробити до 11 вересня 2021 року.
- Після цього таліби почали захоплювати міста в Афганістані. Станом на 15 серпня, вони зайшли у столицю країни Кабул.
- Уряд заявив, що передасть владу мирно та без боїв. Президент країни зрікся посади та на літаку втік з держави.
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