"Жива і в безпеці": з Афганістану до Києва евакуювали всесвітньовідому режисерку

У зв'язку зі захопленням "Талібаном" влади в Афганістані цивілізовані країни намагаються як найшвидше вивезти своїх громадян зі зони ризику. Евакуйовуючи українців, наш літак доправив до Києва всесвітньовідому режисерку.

До столиці України з Кабула разом із родиною прибула генеральна директорка державної компанії "Афганфільм" Сахра Карімі.

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У соціальних мережах вона подякувала Офісу Президента та Міністерству закордонних справ за евакуацію, яку провели спільно з Туреччиною.

Ви допомогли мені вибратися з Кабула, а також врятували ще 11 осіб. Я жива і в безпеці,

– написала режисерка.

Що відомо про Карімі

Сахра Карімі була генеральною директоркою державної компанії "Афганфільм" і першою у своїй країні жінкою з докторським ступенем у галузі кіновиробництва.

Нещодавно вона звернулася до світової кіноспільноти, закликаючи підтримати афганських митців, робота і життя яких опинилися у небезпеці, відколи владу в країні захопили таліби.

Літак також вивіз нідерландців, хорватів, білорусів і афганців.

Ситуація в Афганістані

Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Планував це зробити до 11 вересня 2021 року.

Після цього таліби почали захоплювати міста в Афганістані. Станом на 15 серпня, вони зайшли у столицю країни Кабул.

Уряд заявив, що передасть владу мирно та без боїв. Президент країни зрікся посади та на літаку втік з держави.

У ніч на 16 серпня наша держава евакуювала 8 українців з Афганістану.

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