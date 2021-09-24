З Афганістану хочуть виїхати ще близько 100 українців, – МЗС
Джерело:24 канал
Із захопленого талібами Афганістану хочуть виїхати орієнтовно 100 українців. Посольство України в Таджикистані підтримує із ними зв'язок.
Таку інформацію 24 вересня розповіли в українському МЗС. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко.
До теми Літак вже у Києві: Україна на прохання Ватикану евакуювала з Афганістану студентів
З Афганістану хочуть виїхати орієнтовно 100 українців
За інформацією МЗС України, наразі (мовиться про 24 вересня – 24 канал) орієнтовно 100 українців воліють виїхати із Афганістану.
Наше посольство в Таджикистані підтримує із ними зв'язок. Щойно з'явиться чергова можливість залишити країну – громадяни отримають інструкції про подальші дії,
– запевнив Ніколенко.
До речі, 23 вересня ввечері в Україну прибув літак з евакуйованими з Афганістану людьми. Там були українські громадяни, а також студенти, яких просив вивезти Ватикан. Загалом – 96 людей.
Коротко про евакуацію українців з Афганістану
- З часу захоплення талібами влади в Афганістані Україна вивезла орієнтовно 600 людей.
- Їх вдалось евакуювати 6 рейсами. Перший був 16 серпня. До речі, Україна евакуює не лише своїх громадяни, а й іноземці. Серед них були журналісти та представники міжнародних організацій. Також евакуювали відому режисерку Сахрі Карімі.
- 65 евакуюваних афганців попросили статусу біженця.