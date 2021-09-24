З Афганістану хочуть виїхати ще близько 100 українців, – МЗС

Таку інформацію 24 вересня розповіли в українському МЗС. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

До теми Літак вже у Києві: Україна на прохання Ватикану евакуювала з Афганістану студентів

З Афганістану хочуть виїхати орієнтовно 100 українців

За інформацією МЗС України, наразі (мовиться про 24 вересня – 24 канал) орієнтовно 100 українців воліють виїхати із Афганістану.

Наше посольство в Таджикистані підтримує із ними зв'язок. Щойно з'явиться чергова можливість залишити країну – громадяни отримають інструкції про подальші дії,

– запевнив Ніколенко.

До речі, 23 вересня ввечері в Україну прибув літак з евакуйованими з Афганістану людьми. Там були українські громадяни, а також студенти, яких просив вивезти Ватикан. Загалом – 96 людей.

Коротко про евакуацію українців з Афганістану