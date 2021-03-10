В Афінах протести проти свавілля поліції переросли у жорсткі сутички: відео

У передмісті Афін ввечері 9 березня близько 800 людей влаштували сутички з поліцією. Протестувальники виступали проти свавілля поліції. Проте з мирної акції подія перетворилась у битву. Один правоохоронець зазнав серйозних травм.
Джерело:Express
Сутички виникли через публікацію відео з попередньої акції протесту. У ній взяли участь близько 5 тисяч людей. Вони вийшли на вулиці на знак протесту проти насильства поліції.
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На відеозаписі видно, як офіцери побили чоловіка в Неа-Смірні під час цієї акції.
Сутички в Афінах: відео грецького каналу News 24/7
Що відомо про сутички в передмісті Афін
Протестанти закидали працівників поліції петардами та камінням, підпалювали смітники та пошкодили кілька машин. Таким чином вони зреагували на побиття силовиками одного з протестантів.
Уряд Афін заявив про одного постраждалого поліцейського. Він зазнав серйозних травм. Щоб убезпечити його від агресивних протестувальників, його колеги створили перепону з мотоциклів та оберігали до приїзду швидкої допомоги.
У сусідньому районі, неподалік епіцентру сутичок, поліцейські знайшли рюкзак із бензиновими бомбами та петардами.
Чому виникли протести
- Опозиційна сила СИРІЗА нібито закликала до виходу на акції протесту. Ці дії суперечать карантинним обмеженням.
- Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс звинуватив опозиціонерів у безвідповідальності.
- СИРІЗА у відповідь заявила, що прем'єр перебуває у стані "паніки через некомпетентність свого уряду".
- Уряд Афін вважає, що опозиція політизує інцидент з побиттям цивільного громадянина.
- Тим часом протистояння в уряді продовжуються. У пятницю, 12 березня, прем'єр відповідатиме на питання щодо цього випадку в парламенті.