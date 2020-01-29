8 типів мудаків на концертах

Всім нам кожен день доводиться мати справу із мудаками. Поки ти обережно кладеш у внутрішню кишеню куртки квиток на свій «КОНЦЕРТ РОКУ», дехто перевтілюється в цих самих неприємних персонажів. Закладаємося, хоча б раз тобі випадало щастя зустрічати таких. Ми знаємо, як їх розпізнати, а головне — як із ними боротися.

Оригінал статті – онлайн-журнал про музику СЛУХ.

Суворі охоронці

Індикатор небезпеки: 8/10

Завжди чомусь похмурі. Люблять: обмацувати тебе та трусити сумки. Не люблять: твою їжу, воду, колючо-ріжучі предмети, наркотики, аерозолі. Під пильним наглядом наминаєш знайдений бутерброд одразу на вході (бо тебе вчили: викидати хліб — типу гріх) і йдеш до залу.

Як знешкодити:Привчитися, що продукти, небезпечні предмети та концерти — речі несумісні. А швидкість твого проходження поста охорони прямопропорційна розміру твоєї торби — що менша, то швидше.

Заряджений слемер

Індикатор небезпеки: 9/10

У фан-зоні тебе штовхає кремезний чувак, влітаєш у такого самого здорованя. Опа, і ти в епіцентрі слему. І тут ВІН — заряджений на махач слемер, якому правила не писані. Він створює навколо себе вир загрози, працює ліктями і ніби цілиться в голову. Охоронці щось вирішують по рації, але не наближаються. Якщо пощастить, його виведуть. Якщо ні, знадобиться серветка і холодна вода. Така пригода. Та вона тобі потрібна?

Як знешкодити:Найнебезпечніші зони в фанках — перші 3–5 метрів від сцени. Шанс зустріти зарядженого слемера в задніх рядах чи біля бару — ймовірніше тебе зіб`є з ніг жираф. Або ж бери квитки в VIP і знімай це місиво на телефон з нейтральної зони.

#яжВейпер

Індикатор небезпеки: 6/10

Справжній фан, але це не точно. Він довго чекав, аби витягнути свою дудку і затягнутися під найулюбленіший трек. Він парує, а ти починаєш паритися. До таких спецефектів життя тебе не готувало.

Як знешкодити:Розслабитись і вдихати ванільний туман. Або заманити вейпера в перші ряди фанки, де тусується заряджений слемер.

Мудак з минулого (колишня любов)

Індикатор небезпеки: 10/10

У залі тисяча людей, але як так? Привид з минулого стоїть просто за метр від тебе. Настрій кудись дівається: у голову лізуть спогади, обіцянки, пробачення та нервові зриви. Необхідність (знову) морозитися засмучує і відволікає. Чи, може, це таки твоя доля?

Як знешкодити:Вшиватись хоч куди. Навіть слем — ідея непогана.

Безпечний ангел



Індикатор небезпеки: 7/10

Довге волосся. Косуха. Портвейн і порушена орієнтація. Ангел трясе шикарним волоссям, як в рекламі шампуню. І ось воно вже в роті в усіх, хто поруч.

Як знешкодити:Брати квиток в VIP. Або відростити патли й суворо помститися.

Закохані ящірки

Індикатор небезпеки: 3/10

Запахло весною. Закохана парочка теж це відчуває Цілуються весь концерт, ніби хочуть один одного з’їсти і їм більше нікуди піти. Або він стоїть позаду і тримає її за плечі, як справжній покровитель. Вони начебто не заважають, але тебе це бісить! Щось з ними точно не так. Чи з тобою?

Як знешкодити:Та забий.

Інстафан

Індикатор небезпеки: 5/10

Знімає весь концерт на смартфон. Або ж на (!) планшет. Якщо такий персонаж стоїть прямо перед тобою, ти дивишся концерт з його екрана. Задоволення сумнівне, правда? Це саме він засмічує твою стрічку лівими відео, на яких майже нічого не видно й не чутно. Зате всім показує, що #вінвжетам.

Як знешкодити:Стати прямо перед ним. Особливо якщо маєш високий зріст.

Дикі люди

Індикатор небезпеки: 9/10

Вони волають одне одному прямо у вуха, співають, штовхаються з пивом у руках. Зробити зауваження відразу цілій компанії — вище твоєї гідності або сміливості. Б — безкарність.

Як знешкодити:Розлий пиво на одного з них. Всі заметушаться і почнуть шукати серветки. Пірнай у звільнений простір для втечі, шукай комфортніше місце. Або ж бери квитки у VIP.

P.S.

Незважаючи на всіх демонів концерту, тобі вдалося отримати те, чого дуже хотілося. Емоції, впевненість, що твій улюблений гурт — зе бест, і надію на нові концерти. Тому помахай мудакам ручкою, побажай гарного вечора і не переживай — ви ще обов’язково побачитеся!

Текст: Олесь Ніколенко

Ілюстрації: Макс Журавчак

