Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня

Джазовий понеділок із бендом Олексія Яровенка, аншлаговий мюзикл "Гуцулка Ксеня", майстер провокації Tommy Cash, п’єса за мотивами антиутопії Орвела "1984", Сергій Міхалок з проєктом Drezden, презентація нового альбому Kozak System, молода британська зірка Georgia та легенди металу HammerFall – у традиційній тижневій підбірці від Афіша 24.

Джазовий понеділок: бенд Олексія Яровенка

Коли: 24 лютого, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 150 грн, у продажу на Concert.ua

Скоріше за все, ви знаєте Олексія Яровенка як актора – зірку серіалу "Кріпосна". Цей білоруський красунчик по-справжньому закохав у себе українських глядачів та підкорив серця мільйонів. Проте Олексій ще й професійний вокаліст та музикант. Його джазовий бенд утворився в 2017 році, швидко набрав оберти – та вже за півтора року став одним з інноваторів українського блюзу.

24 лютого блюзмени представлять авторську програму, у якій вдало поєднують мікс блюзу, фанку, соулу та рок-н-ролу. Їх музика – це осучаснені та цілком витримані в блюзовому стилі твори.

Ненудна лекція: Ван Гог і Гоген

Коли: 26 лютого, 19:00

Де: Будинок архітектора (вул. Бориса Грінченка, 7)

Вартість квитків: 200 грн, у продажу на Concert.ua

Вінсент Ван Гог – син сільського проповідника, який мріяв так само стати проповідником, але одного разу повірив в іншу релігію, що називається мистецтвом. Поль Гоген – колишній успішний біржовий службовець, який мав багате життя і успішну кар'єру, велику щасливу родину, але в один момент все і всіх кинув.

Ненудна лекція про життя, творчість, картини, дружбу двох великих художників постімпресіонізму. І звичайно, про те, як вони змінили світ мистецтва. Лектор – популярний одеський лектор і мистецтвознавець Володимир Островський.

Мюзикл "Гуцулка Ксеня"

Коли: 26 лютого, 19:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 290 грн, у продажу на Concert.ua

Головна сюжетна лінія розгортається навколо українських емігрантів із США, що прибувають до Ворохти на пошуки нареченої для парубка. Адже він отримає мільйон батькового спадку лише після одруження зі справжньою, свідомою українкою.

Мюзикл-сенсація, у якому поєднались сучасне і автентичне. Створена 80 років тому оперета Ярослава Барнича отримала нове життя завдяки сучасному аранжуванню Богдана Ткачука та свіжому погляду режисера, Народного артиста України й лауреата Шевченківської премії Ростислава Держипільського.

Tommy Cash

Коли: 27 лютого, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 700 грн, у продажу на Concert.ua

Найпопулярніший репер країн Балтії, "темний лорд власних постмодерністських міфів", ексцентричний Томмі Кеш повертається до Києва. "Сash використовує свою творчість в правильному руслі. Позбавляє людей дурних упереджень. Показує, наскільки важливо людству бути сексуально вільними та любити себе", – пише про артиста авторитетне видання Dazed.

Його останній альбом YES – багатошаровий, з впливом культури рейву і транс-музики, а також з купою запрошених гостей. Cash більше не стьобний хлопчик, який знімає кліпи заради втіхи. Це серйозний артист, який робить актуальний для індустрії продукт, але з власним баченням – дивним, шокуючим, але яке викликає непідробний інтерес.

1984

Коли: 27 лютого, 19:00

Де: Freedom Hall (вул. Фрунзе, 134)

Вартість квитків: від 840 грн, у продажу на Concert.ua

П’єса американського драматурга Майкла Джина Саллівана за легендарним романом Джорджа Орвела "1984". Постановник – головний режисер Херсонського обласного академічного українського музично-драматичного театрі ім. М. Куліша, лауреат численних театральних фестивалів Сергій Павлюк.

Найвідоміший у світі роман-антиутопія "1984" доводить до абсурду прояви тоталітарного режиму. Проте як замислитися, то насправді свободи громадянина досить обмежені законом, традиціями і звичаєм, а його вибір керований і прогнозований навіть у демократичному суспільстві. Монітори, що слідкують за кожним, поліція, що карає не тільки за дії, але і за думки, мова, яка, розвиваючись, насправді деградує. Неординарна історія про те, як справжні почуття можуть змінити не лише окремих людей, а цілу країну.

Музична премія Aprize

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Церемонія нагородження переможця премії Aprize від Радіо Аристократи за найкращий український музичний альбом року. Тільки тут за один вечір можна побачити й почути майже усіх найкрутіших інді виконавців української сцени – Alina PASH, ТИМПАЧЕ, Тонка, Електромед, Ofliyan, Tik Tu. Серед гостей – теле та радіоведучі, артисти, музичні продюсери та менеджери.

Загалом у 2019 році в Україні було видано 606 альбомів, проте тільки один отримає статус найкращого. Який саме – можете дізнатись першими! До речі, у попередні роки статуетку за кращий альбом отримували гурти DakhaBrakha, MARU та Onuka.

Kyiv Modern Ballet. Палата № 6 і Underground

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2)

Вартість квитків: від 120 грн, у продажу на Concert.ua

Балет "Палата № 6" на музику естонського композитора Арво Пярта – одна з найбільш інтимних постановок колективу Kyiv Modern Ballet. Актуальна за всіх часів чеховська історія, адже людина, що відрізняється від інших, майже завжди приречена стати вигнанцем. Як відзначають творці постановки, потрясіння від цього балетного спектаклю можна хіба що порівняти з катарсисом, який буває після перегляду кращих світових драматичних вистав.

Другий балет – Underground на музику латвійського композитора Петеріса Васкса. У ньому Раду Поклітару представляє світ героїв, які опинилися на межі навіть не життя, а виживання. Обставини протиставлено прагненню кожного до далекого світла – божественного, небесного світла, світла дитинства.

DREZDEN

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 499 грн, у продажу на Concert.ua

Це сольний проєкт культового білоруського артиста Сергія Міхалка, в якому він відкриває для прихильників ще одну сторону своєї творчості. Назва Drezden походить від німецького міста, де народився Сергій. Та й перший в історії проєкту концерт відбувся цьогоріч у Львові у день народження Міхалка – 19 січня.

Разом із Сергієм Міхалком у лайві братимуть участь його син Павло за клавішними, бас-гітарист Алесь-Франтишек Мишкевич, гітарист Павло Величко і барабанщик Денис Шуров. Гратимуть музиканти пісні з обох релізів групи: однойменного дебютного альбому "Drezden" (2018) та "Эдельвейс" (2019).

Тараканы!

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 600 грн, у продажу на Concert.ua

Панк-група "Тараканы!" повертається до Києва, аби презентувати свою нову програму "Глас народа". Сет-лист виступу буде складатися з 28 пісень, 12 з яких гурт вибрав самостійно. А інші 16 — через голосування прихильників.

Коли музикантам гурту "Тараканы!" було по 16 років, вони і не мріяли, що вийдуть на сцену перед Sex Pistols, Misfits або Exploited. А про те, що самі почнуть збирати натовпи фанатів та ще й святкуватимуть 28-річчя — про це навіть подумати не могли! Історія "Тараканов!" — це злети і падіння, перемоги і поразки, розчарування і прозріння. Це "свій серед чужих" і "чужий серед своїх". Це філософія, яка геть відкидає будь-які рамки та умовності.

Georgia

Коли: 29 лютого, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 650 грн, у продажу на Concert.ua

Перший концерт британської співачки та мультиінструменталістки Georgia в Україні. Колишня футболістка і барабанщиця Кейт Темпест, перший альбом якої ввібрав вплив Missy Elliott і пост-панку , – це все про цю молоду зірку. Вона могла стати справжньою зіркою спорту, проте обрала музичну кар’єру. А як інакше? Адже її тато – Ніл Барнз із електро-дуету Leftfield, а дитяча кімната водночас була студією батькового гурту, і, за словами Georgia, вона за все своє життя просякла танцювальною музикою.

Дебютний альбом Georgia, що вийшов у 2015, супроводжувався гучними порівняннями з MIA та Missy Elliott та захопленими компліментами її грі на барабанах. У січні цього року співачка випустила вже другий сольник – Seeking Thrills. Музика Georgia звучить так, ніби вона народилася десь на гарячих танцполах 1989 року, але увірвалася у 21 століття.

Kozak System – Закохані злодії

Коли: 29 лютого, 19:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

29 лютого на найбільшому своєму концерті у кар’єрі – у Жовтневому палаці Kozak System презентують свій п’ятий студійний альбом "Закохані злодії". "Я поки не можу сказати, яким буде шоу у кінцевому результаті, зараз з декількома людьми працюємо безпосередньо над постановкою. Сценографія, драматургія — все це придумується дуже ретельно, щоби цей концерт не залишився в пам'яті, як просто відспівування пісень, а було реальне шоу, яке ми потім покажемо в декількох областях України", — розповідає про майбутню презентацію фронтмен Іван Леньо. Приходите аби підтримати улюблений український рок-гурт та першими почути нові пісні.

HammerFall

Коли: 29 лютого, 20:00

Де: ATLAS (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 850 грн, у продажу на Concert.ua

У останній день зими в клубі Atlas відбудеться гучний концерт легендарного метал-гурту HammerFall. Легендарна шведська команда привезе новий альбом Dominion. 11-й за рахунком повноформатний реліз гуру вже отримав найвищі оцінки в різних країнах світу. У Швеції, Німеччині та Швейцарії платівка потрапила до п’ятірки в національних топ-чартах.

Основна тема творчості команди – мистецтво війни. На концерті видатні шведи виконають найгучніші хіти за всю історію гурту. Тож приходьте за фірмовим драйвом, потужною енергетикою та сильним вокалом Йоакіма Канса.