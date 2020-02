Афіша Києва на вихідні: куди піти 22-23 лютого

Нова весняна програма від зірок гумору Дизель Шоу, 10 годин танців від найбільш відірваних київських музикантів, Шекспір від театру "Золоті Ворота", американський репер Pouya, магічне шоу від Романа Бондарчука та акустика від легенд "Северный Флот" – Афіша 24 підкаже, як краще провести вихідні.

Дизель Шоу "Надихає весною"

Коли: 22 лютого, 19:00

Де: Палац Україна (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 650 грн, у продажу на Concert.ua

Великий концерт знаного гумористичного колективу "Дизель Шоу", який рекомендований для боротьби із сезонним авітамінозом, депресією та нудьгою. У лютому ваші улюблені артисти презентують свою нову концертну програму "Надихає весною".

На сцені – блискучі і дуже смішні Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Яна Глущенко, Євген Гашенко, Євген Сморигін, Дмитро Танкович, Маруся Грицук, Євген Нікішин та Сергій Писаренко. Будуть танці, пісні, жарти. Хоч тут ви зможете на час забути про політику і просто чудово відпочити та щиро посміятися.

Piano&Paint – Duo perfomance

Коли: 22 лютого, 19:00

Де: Будинок архітектора (вул. Бориса Грінченка, 7)

Вартість квитків: від 200 грн, у продажу на Concert.ua

Piano & Paint – це унікальна колаборація художника Микити Власова та піаніста Артема Ясинського. Концерти, в яких музика фортепіано та малюнок тушшю об’єднавшись стають цілісними мультимедійними полотнами.

Піаніст Артем Ясинський – доцент на кафедрі спеціального фортепіано в бременський Консерваторії (University of Arts Bremen) та лауреат багатьох значущих міжнародних конкурсів. Художник Микита Власов вже 10 років займається графікою і малюванням китайської тушшю, пройшовши шлях від книжкової ілюстрації до масштабних графічних робіт величезних форматів. У своїй творчості фокусується на тонких і швидких зрізах реальності, приділяючи особливу увагу філософії і техніці рисунка китайської тушшю.

В програмі звучатимуть та будуть візуалізовані твори Й.С. Баха, Б. Бріттена, Д. Алана та інших композиторів. Концерти серії Piano & Paint проводяться в партнерстві з Міжнародним Конкурсом молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця і представляють його лауреатів та почесних гостей.

Гала-концерт Love'n'Joy

Коли: 22 лютого, 20:00

Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31)

Вартість квитків: 380 грн, у продажу на Concert.ua

Міні-фестиваль за участі найбільш відірваних і сміливих київських музикантів, 10 годин веселощів, танців та метафану. Хедлайнери Love'n'Joy — божевільні мандрівники, які минулого року проїхали два європейських тури. Крім того, було півсотні виступів в Україні, безліч вечірок, фестивалів та концертів.

Разом із ними гратимуть TBPOFT — музика на зламі гучної електроніки, фанку та психоделічного року; Komissiya – суміш поп-фанку та диско; Kraken Landau — цікаве звучання і костюми нічого так; Advokaty – поєднання звучання ретро-вейву та сінт-року. І це ще не все! Після live-виступів — вечірка від Vertuha, відомих шанувальників вінілових платівок. Адже суботній вечір і має завершуватись вранці неділі!

Річард ІІІ

Коли: 23 лютого, 19:00

Де: Театр Золоті Ворота (вул. Шовковична, 7А)

Вартість квитків: 250 грн, у продажу на Concert.ua

Міжнародний проєкт, що був поставлений театром "Золоті ворота" спільно з Магдебурзький театром. Річард III, що правив у Англії в XV столітті, залишив про себе не кращі спогади сучасників. За ним міцно закріпилася репутація лиходія, який вбиває безліч людей, щоб сісти на престол.

Що правда, це не завадило Шекспірові зобразити монарха хоробрим і красномовним – драматургові майстерно вдався психологічно складний і багатогранний персонаж. Саме ця п'єса була оброблена німецьким драматургом Давидом Шлізінгом і поставлена режисером Магдебурзького театру Корнелією Кромбгольц для українських акторів.

Pouya

Коли: 23 лютого, 19:00

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 749 грн, у продажу на Concert.ua

Американський репер Pouya повертається до Києва із презентацією нової платівки The South Got Something To Say. Спеціальні гості концерту – Boobie Lootaveli та WYBMF. Тож якщо ви хочете добряче послемитись під розривні біти та крутий флоу, вам саме сюди.

Особливість Pouya – незалежність від лейблів. Але, не зважаючи на це, його творчість відзначають Grammy та HYPEBEAST. А Post Malone, Juicy J з Three 6 Mafia, Anderson .Paak, Connan Mockasin і багато інших респектують йому та стежать за творчістю.

Wavy Dem

Коли: 23 лютого, 19:00

Де: MonteRay Live Stage (вул. Прорізна, 8)

Вартість квитків: від 199 грн, у продажу на Concert.ua

Головний англомовний реп-артист України Wavy Dem з першим сольним концертом у Києві. Подія присвячена виходу дебютного альбому виконавця Daddi. Тож у вас є всі шанси стати свідком народження нової зірки української реп-культури.

Wavy Dem вже встиг стати широко відомим і впізнаваним для української та зарубіжної публіки своїми треками Can I, Killthatleague, Cold Aim і Pipe Up. Він виступав на одній сцені з Denzel Curry, Night Lovell, Tommy Genesis і A$AP Tyy, а також зовсім недавно відзначився перемогою на Pit bull battle 2019.

Magic and Stand Up Show від ілюзіоніста Романа Бондарчука

Коли: 23 лютого, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 250 грн, у продажу на Concert.ua

Прем'єра магічного шоу від головного ілюзіоніста країни. Роман Бондарчук – головний учасник ексклюзивного ілюзійного шоу The Magic of Winter для Ferrari World в Абу-Дабі, а також лауреат безліч міжнародних конкурсів. Учасниками його номерів ставали відомі спортсмени, політики, а також зірки українського шоу-бізнесу.

Неповторного стилю українському майстру ілюзій надає неперевершений гумор і гострі жарти, якими він супроводжує свої виступи. У новій програмі Роману вдалося поєднати два найулюбленіших глядачами жанри – Ілюзійне шоу і stand up. Спеціально для свого нового шоу ілюзіоніст готує захоплюючі постановки, висококласні трюки і ментальні експерименти. На глядачів очікує левітація предметів, романтичні міражі, читання думок, зникнення людей, а також безліч нових трюків.

Северный Флот. Акустика

Коли: 23 лютого, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 390 грн, у продажу на Concert.ua

Камерний творчий вечір, на якому Олександр Леонтьєв і Яків Цвіркунов виконають унікальний акустичний сет з легендарних пісень гурту та просто добре відомих і улюблених композицій. Незвичним буде все – сидячий зал, камерна обстановка, атмосфера близького контакту з музикантами.

Тож не пропустіть – у затишній атмосфері під акомпанемент двох гітар прозвучать не лише улюблені хіти групи, але і музичні раритети, які рідко входять в програму електричних концертів колективу. Другий раз такого шансу може й не бути.