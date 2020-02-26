Аніко Долідзе виступить у Києві зі святковою програмою до 8 березня
Справжня леді українського джазу у супроводі сімнадцяти першокласних музикантів занурить вас у епоху яскравого та мелодійного свінгу.
Коли: 8 березня 2020 року
Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)
Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua
8 березня чарівна Аніко Долідзе та її біг-бенд зіграють святковий концерт "Леді епохи біг-бендів". У програмі – пісні Пет Фрайдей, Аніти О’Дей, Хелен Уорд, Джун Крісті, Хелен О’Коннелл, Марти Тілтон, Хелен Форрест, Айрін Дей та The Clark Sisters.
Для мене цей концерт – це шана тим, хто створив для нас мову та форми, створив для нас фундамент і ми продовжуємо протягувати ці невидимі нитки з минулого в майбутнє. Я не перестаю вчитися у цих великих жінок, і дивуюся їх тонкій вокальній майстерності, витонченості та вмінню триматися на сцені. Кожен раз відкриваю щось нове. Кожен раз надихаюсь!
– розповідає Аніко Долідзе.
Дивитись відео Bei Mir Bist Du Schon – Aniko Dolidze Big Band:
Музиканти занурять гостей у вишукані часи яскравого, віртуозного та мелодійного свінгу. Ви не зможете встояти перед музикою кращих композиторів епохи і "золотими" стандартами виконання. Адже Aniko Dolidze Big Band – це справжня леді українського джазу в оточенні сімнадцяти першокласних музикантів.