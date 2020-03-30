Артем Пивоваров та гурт TVORCHI візьмуть участь у марафоні онлайн-концертів

Поп-співак та герої цьогорічного відбору на Євробачення стануть наступними учасниками онлайн-концертів Карантин LIVE від журналу СЛУХ.

Artem Pivovarov — співак і саундпродюсер, автор хітів "Кислород", "Собирай меня", 2000, №1 Як ів багатьох інших українських музикантів, через карантин його весняний тур країною відклався до кращих часів. Тож можете побачити співака наживо сьогодні, 30 березня, о 20:30 у рамках Карантин LIVE.

Дивитись онлайн-концерт Artem Pivovarov​:

А вже завтра, 31 березня, до марафону онлайн-концертів приєднається тернопільський гурт TVORCHI. Дует нігерійця Джеффрі Кенні та українця Андрія Гуцуляка запам’ятались багатьом через участь у цьогорічному нацвідборі на Євробачення. Тож залишайтеся вдома та обов’язково підпишіться на канал СЛУХ у YouTube, аби вчасно отримати сповіщення про концерт.

Дивитись онлайн-концерт TVORCHI:

Карантин LIVE — майже щоденний марафон унікальних онлайн-концертів українських виконавців з можливістю донатів на підтримку артистів та онлайн-медіа СЛУХ. Тут вже виступили бандуристка KRUTЬ, Саша Чемеров та навіть Народний артист України Віктор Павлік. Більше про проєкт можете дізнатись за посиланням.