Atlas Weekend 2020 оголосив нового хедлайнера: до України повертаються Placebo

Коли: 8-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 2900 грн, у продажу на Concert.ua

Atlas Weekend оголосив чергового хедлайнера – легендарний британський рок-гурт Placebo. Брайан Молко та Стефан Олсдал повертаються до України аби вийти на головну сцену найбільшого українського фестивалю. Рокери вже виступали на Atlas Weekend – вони закривали фестиваль у 2018 му році.

Зараз Placebo працюють над записом нового восьмого альбому – щоправда, ані його назва, ані дата релізу поки не відомі. Останній на даний момент студійний альбом групи Loud Like Love вийшов в 2013 році. У березні 2016 року група оголосила про 20-річному ювілейному турі 20 Years Of Placebo.

Слухати Placebo – Every You Every Me:

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.