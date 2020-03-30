Concert.ua випустив сертифікати для тих, хто вірить у концертне майбутнє

Скористатися сертифікатом можна буде протягом року під час покупки квитків на будь-яку майбутню подію.

Команда Concert.ua звернулась до українців із проханням підтримати концертний ринок та компанію зокрема. Представники квиткового оператора просять своїх користувачів зрозуміти ситуацію, не вимагати повернення грошей через перенесення подій та не боятись купувати квитки на концерти і вистави, що мають відбутися після закінчення карантину. Зі свого боку Concert.ua запропонував сертифікати, які можна обміняти на будь-які квитки після карантину, – так компанія зможе зберегти робочі місця зараз і швидше відновитись після кризи.

Concert.ua — зовсім не сайт і каси. Це складна система процесів, IT-продуктів, сервісів для клієнтів. Але перш за все — це люди: контакт-центр, менеджери по роботі з організаторами, контент-менеджери, маркетологи, дизайнери, журналісти, касири, кур‘єри, бухгалтери, юристи, IT-інженери. Більше 100 людей... В останні тижні з болем в серці ми були вимушені приймати важкі рішення, що сильно вдарили по кожному з нас.

– Дмитро Чінь, директор з маркетингу Concert.ua

Підтримати команду Concert.ua можна, придбавши сертифікат на будь-яку зручну для вас суму від 250 грн – на знак подяки, зі знижкою у 10% (по суті, знижка на будь-яку подію). Скористатись сертифікатом можна для покупки квитків на будь-які концерти чи інші події протягом цілого року.

"Ми віддані своїй справі і кожного дня рухались вперед. Допомагали організаторам не тільки знайомити глядачів з їх подіями і продавати квитки, але й робили можливими великі, дорогі концерти, допомагали робити події цікавішими. Інвестували в розвиток всього ринку через медіа-проекти, врятували від закриття концертний майданчик Bel Etage. Ситуація відкрила всі больові і проблемні точки в галузі, над лікуванням, профілактикою і недопущенням яких, компанії і законотворці будуть працювати після стабілізації. Після дощу завжди виходить сонце. І коли це остаточно станеться, ми з вами знову увірвемось у світ концертів за порцією емоцій і щастя", – впевнені у Concert.ua.

Нагадаємо, з 12-го березня через карантин в Україні заборонено проводити будь-які масові заходи (зокрема концерти, вистави та інші культурні події). Через це були перенесені зокрема цілі тури гуртів KAZKA, "Один в Каное", O.Torvald та Pianoboy, свої українські концерти до кращих часів відклали Editors, IAMX, Nothing But Thieves, Missio та інші. За рішенням Кабінету Міністрів, карантин триватиме щонайменше до 24 квітня.