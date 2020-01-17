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Дімаш Кудайберген записав саундтрек до нового фільму Джекі Чана

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Джекі Чан та Дімаш Кудайберген під час презентації фільму "Авангард" / Instagram

Голлівудська зірка давно є шанувальником талановитого молодого співака з Казахстану.

25-річний казахстанський співак Дімаш Кудайберген виконав саундтрек до нового фільму Джекі Чана "Авангард". Радісною новиною музикант поділився з шанувальниками в соцмережах. Крім іншого, Дімаш виклав відео з презентації фільму, де виконав популярну пісню з репертуару Джекі Чана.

"Друзі, хочу поділитися з вами новинами. Джекі Чан випускає новий фільм" Авангард ". Я заспівав саундтрек до фільму. Сходіть на це кіно, подивіться новий фільм Джекі Чана і послухайте мою пісню", — написав Кудайберген у своєму Instagram.

Події фільму "Авангард" відбуваються у Великобританії. За сценарієм, група найманців викрадає китайського бізнесмена і його доньку, але бандитам намагається перешкодити міжнародна служба безпеки. У прокат бойовик, в якому 65-річний Джекі Чан традиційно самостійно виконав усі трюки, виходить 25-го січня. Чи покажуть його в українських кінотеатрах — невідомо.

А ось побачити улюбленого співака Джекі Чана, який зовсім нещодавно отримав нагороду як кращий співак Китаю, ви можете вже зовсім скоро. 11 березня Дімаш Кудайберген вперше виступить у київському Палаці спорту. Квитки у продажу на Concert.ua.

Теги: Кіно Афіша Концерти Музика
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