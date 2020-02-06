До Києва з новим альбомом приїдуть Nizkiz

Білоруська група добре відома українській публіці – їх пісня "Небяспечна" звучить у вітчизняному серіалі "Вибір матері".

Коли: 21 травня 2020 року

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Одна з головних рок-груп Білорусі Nizkiz повертається до Києва, аби презентувати свій новий альбом "Сомнамбула". Концерт відбудеться 21 травня у Caribbean club.

Завдяки виступам на фестивалі Atlas Weekend та успішному сольному концерту в Києві в 2018 році група вже добре знайома українській публіці. Окрім того, їх пісня "Небяспечна" стала саундтреком українського серіалу "Вибір матері".

Дивитись відео NIZKIZ - Небяспечна:

Nizkiz – білоруська група, створена у 2012 році в Могильові. У рідній Білорусі вони виступають на всіх найбільших фестивалях, розпродають сольні концерти по всій країні та щорічно збирають нагороди місцевих музичних премій. За плечима команди 4 студійні альбоми і 9 синглів, а в грудня 2019 Nizkiz випустили новий лонгплей "Сомнамбула". Їх музика завоювала ряд нагород і визнання в ЗМІ, в тому числі "Сингл року" премії Euroradio.fm та "Пісня року" від музичної премії Tuzin.fm, а також "Пісня року" і "Група року" на телеканалі ОНТ.