Друга Ріка – Рекорди: як створювались пісні зі знакового альбому групи

Вже цієї суботи музиканти наживо виконають один зі своїх найважливіших альбомів, який вийшов 15 років тому. Деякі пісні, до речі, звучатимуть вперше за багато років.

Коли: 7 березня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 500 грн, у продажу на Concert.ua

"Рекорди" – знаковий для "Другої Ріки" альбом. Якщо складати топ-10 пісень групи за всі роки існування, мабуть, майже половина буде саме з цієї платівки. "П’ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Так мало тут тебе", "Відчиняй" – усі ці композиції вийшли на "Рекордах" 15 років тому. Тож логічно, що музиканти вирішили відсвяткувати ювілей важливої платівки спеціальним концертом. Ба більше – навіть зробили спеціальний фірмовий стікерпак. Завантажити стікери безкоштовно можна за посиланням.

Слухати Друга Ріка – Рекорди:

"Рекорди" – від англійської records – "записи". Так "Друга Ріка" хотіла назвати ще перший свій альбом, проте "треба було самоствердитись і крикнути, що ми є", тому назва дочекалась аж третього релізу групи. На обкладинці – червоний диван та бобінний магнітофон. Диван для фотосесії конфіскували у товариша, магнітофон взяли у оренду на київському радіоринку.

На запис пісень, згадують музиканти, витратили величезні кошти – на ті гроші тоді в Україні можна було записати два-три альбоми. "Коли слухаєш, як вони були записані у 2005-му році, думаєш: блін, ну де наші вуха були? Хоча, звичайно, тоді були інші технічні засоби", – говорить сьогодні Валерій Харчишин про альбом "Рекорди".

Співак не любить розповідати, про що саме пісні "Другої Ріки" цього періоду – називає це питання найбільш жахливим у світі. Справа у тому, що "Рекорди" були записані на фоні негараздів у особистому житті фронтмена. Але, тим не менш, це перший цілісний і музично, і емоційно альбом групи. Що цікаво, спочатку він мав бути повністю електронним – саме у такому вигляді він і існував у демо-версії. Але вийшов рок-н-ролл.

Сам собі острів

Одна з пісень, які група майже не виконувала наживо. Через те, що альбом був написаний не у найкращі часи для Харчишина, дві третини композицій – достатньо важкі та "злі", і ця – одна з них. Прихильники навіть жартували, що пісня присвячена одній з набридливих фанаток фронтмена, що діставала його, проте насправді все простіше. "Насправді ніхто нікого не діставав. Це пісня про кохання, якого, можливо, хочеш позбутися. Але воно ж настільки сильне", – розповідав Валерій Харчишин.

Так мало тут тебе

Перший сингл з альбому, якому судилось стати чи не найпопулярнішим треком за всю історію існування "Другої ріки". 32 тижні у хіт-парадах та ремікс від Andy Redanka, який також створював ремікси для U2, Duran Duran та Робі Вільямса.

Непроста історія була пов’язана з кліпом на цю пісню – його знімали двічі через те, що плівку із першою версією відео засвітили на кіностудії. І це пішло на користь – музикантам стартова ідея режисера не подобалась. "Бог – свідок, він просто дивився на це все і зробив так, щоб той кліп не вдався з першого разу. Ми змушені були переробити вже ідею так, як хотіли", – розповідає Харчишин. За 10 годин переписали сценарій і зняли майже повністю інше відео.

Дивитись відео Друга ріка – Так мало тут тебе:

А ще саме через цю пісню фронтмен "Другої ріки" якось підстригся "під нуль". "Ми приймали участь одразу у двох масштабних концертах. Один з них транслювали в прямоме ефірі, а я налажав і заспівав на півтону нижче пісню "Так мало тут тебе". Що тут почалось! Дзвінки: "Що це було?", "Як ти міг зіпсувати мою улюблену пісню?" Я прийшов додому, "уклав" пляшку коньяку, взяв ножиці і підстригся. На той момент я думав, що чиню абсолютно вірно: позбавляюсь негативної енергії, яку зберігає волосся. Коли прокинувся, побіг до перукарні під будинком. І зробив для себе висновок: не більше одного концерта на день", – згадує співак.

Спи до завтра

Третій сингл з альбому. Також існує реміксована версія під назвою "артваЗ оД ипС".

Відео на цю композицію для групи зняв відомий український режисер Віктор Придувалов, що співпрацював із Океаном Ельзи, Скрябіним, ТНМК, Тартак та іншими. Знімали прямо на вулиці у центрі Києва. А ще у цьому відео є другий гітарист групи Сергій Біліченко, який майже не з’являється у відеокліпах команди – наступна його поява в кадрі відбудеться аж у 2010-му році у відео "Ти зі мною (Я здаюсь!)".

Дивитись відео Друга Ріка – Спи до завтра:

П’ю з твоїх долонь

Другий сингл з альбому. Кліп на цю пісню – на сто відсотків ідея самих музикантів "Другої Ріки". "Тут ми майже все робили самі. Навіть бігборди, які позаду стоять, – так само самі робили. Навіть дошки, навіть всі ті штуки – ходили по супермаркетах, по базару на Троєщині, то все збирали і робили", – розповідав Харчишин. Змонтував групі кліп все той самий Віктор Придувалов.

Банери з обличчями учасників колективу згодом хотіли навіть використовувати у турі як сценічне оздоблення. Проте, на жаль, вони були завеликі – і так і залишились на знімальному майданчику на кіностудії Довженка.

Дивитись відео Друга Ріка – П’ю з твоїх долонь:

Секс на драйв

Музику для цієї пісні написав гітарист групи Олександр Барановський "на якомусь старому роялі, бо від гітари у нього вже боліли руки". Текст до пісні, за словами Харчишина, писався у один із "самих цікавих і складних" періодів життя. "Іноді імпульсивно на емоціях вчиняєш, йдеш і повертаєшся. Ось я і раджу – "поміняй замок", щоб не було можливості повернутися", – говорить музикант.

Три хвилини

У деякому сенсі "дебютна" пісня до музикантів. По-перше, відео на неї зняв Віктор Скуратовський, тодішній бас-гітарист групи, який пізніше став кліпмейкером. По друге, за словами самого Харчишина, це перший "мєдляк", написаний групою. Історія її створення смішна і трагічна одночасно. Після чергової сварки з коханою Валерій Харчишин зібрав речі і на кілька днів пішов жити до колег по колективу.

"Я провів у них три дні – чесно кажучи, ми були не дуже тверезі. Коли нарешті я повернувся додому, мені зателефонував бас-гітарист і говорить: "Ти пам’ятаєш, ми позавчора з тобою класну пісню написали". Мелодія залишилась у нього в пам’яті, а от текст ми загубили. Каже: "Приїжджай, будемо шукати". Ми знайшли його у ванній кімнаті – текст був написаний на журналі Playboy. Наступні три дні я розбирав ті ієрогліфи", – згадує Валерій.

Дивитись відео Друга Ріка – Три хвилини:

Відчиняй

Одна з "форматних" пісень групи, що активно ротувалась на радіостанціях. П’ятий і останній сингл з альбому. Композиція існує у двох версіях аранжування. Перша – альбомна, виконана самостійно "Другою Рікою", а друга – у дуеті із колективом Jazzex. На дуетну версію навіть зняли відеокліп – режисером виступив Скуратовський.

Дивитись відео Друга Ріка та Jazzex – Відчиняй:

Твої слова

Через майже 10 років після виходу "Рекордів" у одному інтерв’ю в Харчишина саме про цю пісню спитають, пише від свої тексти про себе чи просто спостерігаючи за іншими людьми. "Я переживаю це особисто і завжди дивуюсь, коли до мене підходять і говорять: "Я пережив те саме, ти співаєш про мене!" Як це – "про тебе"? Це ж мої переживання", – відповість музикант.

Останні чотири пісні – "Не йди", "За що", "Падали" та "Шоу" – "Друга Ріка" за ці 15 років майже не виконувала. І ось нарешті ви матимете змогу почути справжні раритети – 7 березня у київському клубі Atlas музиканти повністю зіграють свій знаковий альбом "Рекорди".