Фестиваль Atlas Weekend назвав хедлайнера другого дня

Ці зірки електронної сцени відзначились співпрацею із Martin Garrix, David Guetta, Coldplay та Lady Gaga. А ще фестивальний сет стане їх першим виступом в Україні.

Коли: 7-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 1300 грн, у продажу на Concert.ua

Головну сцену фестивалю Atlas Weekend 8 липня закриватимуть топові електронні музиканти Dimitri Vegas & Like Mike. У 2019 році їх визнали найкращими діджеями у світі за версією авторитетного видання TopDJ Mаgazine.

Dimitri Vegas & Like Mike − греко-бельгійський дует, до складу якого входять брати Димитрій і Майкл Тівайоса. Вони є амбассадорами та авторами декількох гімнів фестивалю електронної музики Tomorrowland, володарями безлічі нагород та засновниками власного лейблу Smash The House. Крім того, у резюме братів – колаборації з іншими визначними електронними музикантами Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta і співпраця із поп-зірками Coldplay, Lady Gaga та The Weekend. А їх власний сингл Higher Place десять тижнів поспіль очолював Billboard Dance Chart.

Дивитись відео Dimitri Vegas & Like Mike feat. Ne-Yo – Higher Place:

Отже, Dimitri Vegas & Like Mike стали вже четвертим хедлайнером Atlas Weekend 2020. Як повідомлялось раніше, у інші дні головну фестивальну сцену очолять Placebo, Twenty One Pilots та A$AP Rocky.

Читайте також: На фестивалі Atlas Weekend виступить поп-зірка Еліс Мертон

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. Серед інших вже оголошених артистів фестивалю – alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker та інші.