Фестиваль ЗАХІД оголосив перших учасників

В Україні вперше виступить The Devil Wears Prada. Також на фестиваль повертаються Being As An Ocean.

Коли: 26-29 червня 2020 року

Де: с. Родатичі, Львівська область

Фестиваль ЗАХІД розкрив імена перших двох своїх учасників. Ними стали американські металісти The Devil Wears Prada та Being As An Ocean. У який саме день фестивалю вони виступатимуть, наразі не повідомляється. Проте цьогоріч Zaxidfest триватиме чотири дні — 26-29 червня.

The Devil Wears Prada – християнська металкор-група, заснована у 2005-му році. На сьогоднішній день музиканти випустили сім студійних альбомів Dear Love: A Beautiful Discord (2006), Plagues (2007), With Roots Above and Branches Below (2009), Dead Throne (2011), 8:18 (2013)Transit Blues (2016) и The Act (2019). Перед тим, як записати останній з них, The Act, група написала 60 нових пісень, проте всі, окрім 14, були відсіяні. За словами вокаліста Майка Граніка, таким чином вони хотіли "протестувати" власні границі. "Ви не бачите цього у рок-музиці, проте у ній дійсно мало винаходів у наші дні", – говорить фронтмен.

Слухати The Devil Wears Prada – Chemical:

Being As An Ocean вже виступали на фестивалі ЗАХІД кілька років назад. За майже 10 років існування ця американська рок-група записала п’ять студійних альбоми: Dear Gd … (2012), How We Both Wondrously Perish (2014), однойменний Being As An Ocean (2015), Waiting for Morning (2017) та Proxy: An A.N.I.M.O. Story (2019). Останній з них, Proxy: An A.N.I.M.O. Story, став справжнім здивуванням для прихильників, адже гурт зробив сміливий експеримент і значно змінив своє звучання.

Слухати Being As An Ocean – Being As An Ocean:

Zaxidfest – один із найстаріших фестивалів незалежної України. Це класичний опен-ейр із наметовим містечком у лісу біля ставків та безліччю додаткових активностей на свіжому повітрі. Лайнап фестивалю поєднує безліч стилів та музичних напрямків — за більш ніж десятиліття існування на Zaxidfest виступали як хеві-металісти, так і хіп-хоп та поп-артисти. Минулого року у лайнапі відзначились Apocalyptica, Gogol Bordello, Noize MC, Ляпис 98, Один в каное, O.Torvald, Alyona.Alyona, Vivienne Mort та інші артисти.