Fink анонсував новий акустичний альбом і випустив першу пісню з нього – слухати

Перший трек з нього вже доступний для прослуховування у стримінгових сервісах. А вже за два місяці музикант привезе нову акустичну програму до України.

Коли: 15 травня 2020 року

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 740 грн, у продажу на Concert.ua

Британський музикант Fink випустить акустичну версію свого останнього альбому Bloom Innocent, що вийшов минулого року. Реліз запланований на 17 квітня цього року.

"Одну річ я знаю точно: хороша пісня хорошо звучить у акустиці", – стверджує сонграйтер. І ви можете переконатись у цьому просто зараз, послухавши одну з пісень майбутнього релізу.

Слухати Fink – Out Loud:

Одразу після запису Bloom Innocent я хотів закарбувати різну "шкіру", у якій можуть жити пісні. Тому ми записали альбом як акустичне тріо за кілька днів у Берліні – зрештою, я зробив запис самостійно. І ось результати цієї акустичної праці ми нарешті випускаємо у світ, починаючи з Out Loud. І ми дійсно сподіваємось, що вам сподобається це друге життя треків з Bloom Innocent.

– Fink

А вже за два місяці Fink виступить у Києві в рамках акустичного туру. Концерт відбудеться 15 травня у Caribbean Club, тож українці стануть одними з перших, хто почує наживо пісні з останнього студійного альбому у нових аранжуваннях. Адже у цьому турі Fink повертається до того, з чого все починалось – лише він і його музика.