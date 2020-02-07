Фрік-кабаре Dakh Daughters виступить на Atlas Weekend

Театральній магії цих дівчат неможливо чинити опір, кожен їх виступ – приголомшливий перформанс.

Коли: 8-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 3200 грн, у продажу на Concert.ua

Цьогоріч на Atlas Weekend 2020 нас очікує самобутній театральний перформанс від фрік-кабаре Dakh Daughters. Це вже другі представники київського театру "Дах" на фестивалі – раніше організатори повідомляли про виступ українського етно-хаос гурту DakhaBrakha.

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Dakh Daughters – українське фрік-кабаре, що було створено театральним режисером Владиславом Троїцьким. Популярність гурт здобув влітку 2013 року завдяки відеокліпу "Rozy/Donbass", у якому поєднано 35-ий сонет Шекспіра, українські народні пісні, нарочито театральний пафос. Та і загалом Dakh Daughters використовують у своїх перформансах тексти Йосипа Бродського, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Чарльза Буковскі, Михайля Семенка, Юрія Андруховича та інших українських та зарубіжних поетів. Вистави відбуваються різними діалектами української, англійською, французькою, російською, німецькою мовами, до того ж дівчата грають на різних музичних інструментах: контрабасі, віолончелі, фортепіано, маракасах, гітарі, скрипці, барабанах, ксилофоні, акордеоні, губній гармоніці та бубні.

Дивитись відео Dakh Daughters – Rozy/Donbass:

Тури Dakh Daughters розписані на багато місяців вперед – фрік-кабаре добре відоме за межами України, особливо у Франції. Дебютний альбом IF вийшов у листопаді 2016-го року. Найсвіжіший на сьогодні реліз – другий альбом Air (2019).

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.