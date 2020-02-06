Група KAZKA записала пісню з світовою сенсацією зі Швейцарії – відео

Артисти планують презентувати колаборацію під час великого сольного концерту українського поп-гурту у київському Палаці спорту.

Коли: 4 березня 2020 року

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Спеціальним гостем великого концерту української поп-групи KAZKA у київському Палаці спорту стане світова сенсація зі Швейцарії – гурт Kadebostany. Про це колектив повідомив зі своїх сторінок у соцмережах. Крім того, у день київського концерту KAZKA та Kadebostany презентують спільну пісню, що називається Baby, I`m OK.

Отже, 4 березня гурт KAZKA вперше вживу презентує свій новий альбом NIRVANA, що вийшов наприкінця грудня минулого року. Разом з режисером Анатолієм Єрохіним та командою гурт готує масштабне світлове шоу, з яким пізніше вирушить у всеукраїнський тур.

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За словами артистів, новий альбом NIRVANA – це новий етап музичного, духовного та емоційного розвитку гурту. "Ми презентуємо наш новий альбом та виконаємо пісні, які ви вже давно знаєте і любите. Це буде неймовірне шоу", – обіцяють музиканти.