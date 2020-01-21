Група “Нервы” оголосила ювілейний тур Україною: подробиці, дати, квитки

До 10-ї річниці Женя Мільковський з музикантами готують велику святкову програму. Вони зіграють її у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві та Львові.

У 2020-му році група “Нервы” відзначає своє 10-річчя з великим розмахом — музиканти збираються зіграти більш ніж 60 концертів у країнах СНД. Днями вони нарешті опублікували повний український ювілейний тур. Отже, у вересні група “Нервы” приїде з концертами до Харкова, Дніпра, Одеси, Києва та Львова. Квитки на концерт 9 вересня у Києві у клубі ЮБК вже у продажу на Concert.ua.

За 10 років “Нервы” проїхали на своєму фірмовому автобусі вздовж і впоперек країни СНД та Європу — і майже кожен концерт був аншлаговим. У гурту вийшло шість альбомів, останній з них – “Слэм и депрессия” (2019) – прослухали понад 10 мільйонів людей. Їхні пісні звучать у серіалах, а сам гурт має не одну музичну премію.

Свій перший ювілей гурт збирається відзначити дуже гучно. Женя Мільковський обіцяє з'явитися в неочікуваному амплуа. Усі хіти, круті аранжування та улюблені пісні — не пропустіть можливість відсвяткувати день народження улюбленого гурту.