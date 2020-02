Група Pompeya повертається до Києва з новим альбомом

Гурт, який вміло транслює вайб диско і поп-музики 80-х у сучасних аранжуваннях, літо і песок на клубному пляжі – ідеальний рецепт вдалої вечірки.

Коли: 12 червня 2020 року

Де: ЮБК (Труханов острів)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Після чотирьох років розлуки з українськими прихильниками інді-гурт Pompeya повертається до Києва. 12 червня на ЮБК музиканти зіграють усі ваші улюблені пісні та представлять новий альбом. Адже саме зараз група активно працює над новим релізом, що вийде вже навесні.

Дивитись відео Pompeya – 90:

Історія гурту Pompeya почалася у 2006 році. Музиканти тоді записали три сингли і виклали в інтернет. Хоча тексти складалися з набору слів, що дуже нагадували англійську і, здавалося, не несли жодного змісту, однак саме вони привернули до гурту увагу слухачів. І вже третій у житті концерт гурту Pompeya відбувся перед 3000 слухачами у якості розігріву Stereophonics.

У 2015 році Pompeya випустили третій альбом Real на американському лейблі No Shame. Продюсером вокальних сесій і співавтором текстів виступив Девід Гартлі з гурту The War On Drugs. Тоді ж гурт отримав Jägermeister Indie Awards за найкращий кліп року на трек Liar. У 2017 Pompeya випустили експериментальний максі-сингл Domino спільно з французьким хаус-продюсером Фредом Фальке.

Дивитись відео Pompeya – Liar:

У 2018 гурт вирішив далі просуватися самостійно і самотужки без підтримки лейблу випустив альбом Dreamers. Ця платівка, без сумніву, стала кроком вперед для гурту, який вміло транслює вайб диско і поп-музики 80-х у сучасних аранжуваннях.