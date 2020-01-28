Гурт Drezden поділився враженнями від дебютного шоу напередодні концерту у Києві – відео

Новий проєкт екс-лідера “Ляпис Трубецкой” Сергія Міхалка відіграв свій перший концерт у Львові На черзі – Мінськ, Київ та Харків.

Коли: 28 лютого, 19:00

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 499 грн, у продажу на Concert.ua

Перший в історії проєкту Drezden концерт відбувся у львівському клубі Picasso у день народження Сергія Міхалка – 19 січня. Дебютний лайв – і одразу повний аншлаг! Неймовірний перформанс тривав дві години – не дивлячись на те, що група ніколи раніше не грала вживу на публіці, багато з відвідувачів знали пісні з обох альбомів Drezden і з радістю підспівували фронтмену.

Дивитись відео Drezden – Концерт у Львові 19.01.20:

За словами представників групи, львів’яни у соцмережах відзначили відмінність концертів Drezden від інших проєктів Сергія Міхалка – гуртів Ляпис-98 та BRUTTO. "Фанати залишають дуже цікаві, аналітичні коментарі – і це круто! І нам було приємно бачити безліч шанувальників, які знають слова всіх пісень, і навіть придумали вже свої танцювальні рухи під ці треки", – говорить продюсер групи Антон Азізбекян.

Готуватись до концертів музиканти почали ще минулої осені – репетирували на студії у Мінську, працювали над сценографією та знімали лайв-відео, щоб продемонструвати всю ту міць живого виконання, яка чекає на прихильників Drezden під час живих концертів. Відеоінсталяцію для шоу підготував "головний по всьому стилю" гурту Артур Вакаров. А ось за дивовижне концертне світло маємо дякувати Александру Галушко та Маріусу Селявічусу.

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Вже скоро Drezden зіграє ще три лайви – 23 лютого у Мінську, 28 лютого у Києві та 13 березня у Харкові. Разом із Сергієм Міхалком у лайві братимуть участь його син Павло за клавішними, бас-гітарист Алесь-Франтишек Мишкевич, гітарист Павло Величко і барабанщик Денис Шуров. Гратимуть музиканти пісні з обох релізів групи: однойменного дебютного альбому "Drezden" (2018) та "Эдельвейс" (2019).