Гурт “Крихітка” випустив нову пісню – першу за 5 років

Група активно готується до сольних концертів у Києві та Львові, а також працює над записом нової платівки.

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 1500 грн, у продажу на Concert.ua

Гурт "Крихітка" повноцінно повертається. Днями музиканти презентувала нову пісню "Бурштин" – і це перший з 2015-го року реліз групи. Як розповіла фронтвумен "Крихітки" Саша Кольцова, "Бурштин" – перший сингл майбутнього альбому, над яким наразі працює гурт. Послухати нову композицію можна прямо зараз.

Слухати Крихітка – Бурштин:

"Мені було б дуже цікаво почути, що скаже слухач, тому що мені здається вона (пісня "Бурштин" – ред.) дуже однозначна. Те, з чим я порівнюю "Бурштин", теж дуже однозначно. Не знаю, чи матиме вона успіх – тут важливо потрапити в настрій суспільства. Мені здається, що це надто особиста історія, але вона дуже добре вписується в наш репертуар", – поділилась очікуваннями Саша Кольцова.

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Зараз "Крихітка" готується до свого великого сольного концерту у Києві 14 лютого – першого за три роки, потім музиканти зіграють сольник у Львові. Крім того, у групи великі плани на фестивальне літо, проте на яких саме фестах вона виступатиме, поки що невідомо. "Звісно, потрібно зібратися із силами. Дуже добре, що колектив продовжував репетирувати увесь цей час. У нас було лише кілька місяців інтенсивних репетицій”, – розповіла Саша Кольцова.