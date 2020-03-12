Концерти Missio та Palaye Royale у Києві переносяться: подробиці

Нові дати концертів будуть оголошені найближчим часом. Усі придбані квитки залишаються дійсними.

У зв’язку із запровадженим у Києві планом протиепідемічних заходів та обмежень, концерти електронного дуету Missio (12 березня) та рок-гурту Palaye Royale (24 березня) переносяться. Про це повідомив організатор подій – концертна агенція Melnitsa.

Усі придбані квитки є дійсними. Нові дати концертів будуть оголошені найближчим часом. Також ви можете обміняти свій квиток на будь-який інший захід концертної агенціі Melnitsa до кінця 2020 року,

– поінформували організатори прихильників гуртів зі своїх сторінок у соцмережах.

Якщо ви бажаєте обміняти придбаний квиток на перенесені концерти Missio або Palaye Royale на будь який інший концерт з цього переліку, ознайомтесь із іструкцією щодо обміну квитків.

Якщо ви все ж бажаєте здати квитки, ознайомтесь із інструкцією щодо повернення коштів. Зверніть увагу: за поверненням коштів може звернутися тільки покупець, дані якого вказані у замовленні.