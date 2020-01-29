Kozak System випустили екшн-відео на пісню "Повінь": презентація нового альбому — 29 лютого

Головну чоловічу роль виконав зірка фільмів "Кіборги" та "Захар Беркут" Андрій Ісаєнко. Режисер - Віктор Придувалов.

Коли: 29 лютого 2020 року

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Український рок-гурт Kozak System презентував нове відео на пісню "Повінь". Режисером кліпу став Віктор Придувалов, а головні ролі виконали зірка "Кіборгів" та "Захара Беркута" Андрій Ісаєнко та ведуча Анна Заклецька.

За сюжетом, дівчину, яку зіграла Заклецька, тримають у заручниках, а головний герой приходить її визволяти. За задумом групи, алюзія полягає у тому, що коли ти знаходишся в полоні власних темних думок – коханню буває дуже складно пробитися до тебе, але завжди знайдеться той, хто допоможе коханню відбутися.

Дивитись відео Kozak System – Повінь:

"Буває так, коли ти дуже любиш когось, але разом ви бути не можете. Характери не підходять чи щось кармічне. Ви проживаєте життя, але не відчуваєте себе щасливими. Намагаєтесь зрозуміти, чому все не так. У ваших стосунках – злети та падіння, радість та сльози, але все одно ви розходитесь. Багато хто розчаровується після цього в коханні. Але потім з'являється інша людина, яка своєю вірою в те, що любов може бути щасливою доводить тобі – світ не такий однобокий чи якось неправильно влаштований. І наприкінці кохання все ж перемагає", – пояснює фронтмен Kozak System Іван Леньо.

"Повінь" – одна з пісень п'ятого студійного альбому "Закохані злодії". Текст пісні належить двом авторам: Гліб Бабич, український воїн, написав заспів, а відомий поет-пісняр Микола Бровченко – приспів. Сам альбом Kozak System презентують в останній день зими, 29 лютого, на найбільшому своєму концерті у кар’єрі – у Жовтневому палаці.

"Я поки не можу сказати, яким буде шоу у кінцевому результаті, зараз з декількома людьми працюємо безпосередньо над постановкою. Сценографія, драматургія — все це придумується дуже ретельно, щоби цей концерт не залишився в пам'яті, як просто відспівування пісень, а було реальне шоу, яке ми потім покажемо в декількох областях України", — розповідає про майбутню презентацію Іван Леньо.