Кріс Корнер поділився проникливим відео з репетицій акустичного туру IAMX – дивитись

За словами музиканта, він думав, що ніколи не буде виконувати цей трек наживо. Проте пісня Big Man стане частиною акустичної програми майбутнього туру.

1 травня — Харків, Харківська обласна філармонія;

2 травня — Київ, Центр культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3 травня — Одеса, Одеська обласна філармонія;

5 травня — Львів, Театр Лесі Українки.

Британський музикант Кріс Корнер, відомий під псевдонімом IAMX, поділився з прихильниками залаштунками репетицій нової акустичної програми. Зокрема він виклав лайв пісні Big Man з альбому Alive In New Light, що вийшов у 2018 році.

“Репетирую пісню, яку, я думав, ніколи не буду виконувати вживу. Поганенько знято, але принаймні ви можете побачити, як це буде. Люблю вас всіх, побачимось вже скоро”, – звернувся до фанів музикант.

Дивитись відео IAMX – Big Man:

Як стало відомо раніше, вже цієї весни Кріс Корнер повернеться до України. Цього разу – з цілим туром на підтримку нового акустичного альбому Echo Echo, що вийде в березні 2020 року. До альбому Echo Echo увійде 11 відомих всім пісень IAMX на кшталт Spit It Out і I Come With Knives, перероблених для акустичного виконання.