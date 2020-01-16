Марта Адамчук розповіла про розбірки у "Жіночому Кварталі"

Співачка поділилась закулісними історіями з життя дівочого гумористичного шоу.

Українська співачка та учасниця "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук розповіла про стосунки у оновленому складі колективу. За словами зірки, розбірки між дівчатами відбуваються лише за сценарієм, а от прямих конфліктів не буває.

"Нам ніхто не вірить, що у нас дуже прикольні стосунки! Нам дуже весело разом в процесі підготовки, ми реально один одним захоплюємося. Я розумію, це звучить як просто слова, але так і є — у нас дійсно немає конфліктів, є вияснення якихось моментів, розбір текстів — не польотів, а текстів: хто що співає. Ми вже знаємо, у кого краще вийде, знають наші режисери, кому яку пісню дати. Ми тембрально вже розійшлися вокалістками, розуміємо, хто де, акторки — між собою. Конкуренція якщо і є, то дуже здорова", — поділилася Марта Адамчук з виданням Знай.ua.



Марта Адамчук та Віра Кекелія, Instagram

Крім того, одна з найближчих подруг Марти співачка Вера Кекелія також є учасницею "Жіночого Кварталу". "З однієї сторони — ми одна одну доповнюємо, з іншої — ми дуже-дуже схожі. Був випадок на передачі гумористичній, коли на початку нас питали: "Чого чекаєте від передачі, як ставитеся до перемоги?" І ми одна одну не чули, точніше — мене не чула Віра, а я вже чула її відповідь. Я їй кажу: "Ти не повіриш! Ми дали ідентичні відповіді", — розповіла Адамчук.

Побачити найдружніший дівочий колектив "Жіночого кварталу" у великому концертному гумористичному і музичному шоу ви зможете 12 квітня 2020 року у Палаці Україна. Квитки на "Жіночий квартал" у Києві можна придбати на сайті Concert.ua.