MONATIK відправляється у стадіонний тур Україною

MONATIK: Made with love and rhythm show приїде до Харкова, Дніпра та Одеси. Приголомшливе шоу та улюблені хіти. Квитки вже у продажу.

Коли: 23 травня - 20 червня

Де: Харків, Дніпро, Одеса

Вартість квитків: від 399 грн, у продажу на Concert.ua

Після карколомного минулорічного успіху на НСК “Олімпійський”, туру Україною, Західною Європою та Північною Америкою, Діма Монатік не збирається збавляти темпів. У 2020-му найбільша поп-зірка України MONATIK повертається на стадіони із Made with love and rhythm show. Квитки вже у продажу:

Дивитись відео MONATIK – Love It Ритм на НСК "Олімпійський":

Концерти MONATIK – це завжди високопрофесійна хореографія і приголомшливі костюми, вражаючі світло та спецефекти. А найголовніше - стадіон, що співає в унісон улюблені пісні та танцює у єдиному ритмі. "Кружит", Vitamin D, "Мокрая" – всі ці композиції оживуть на сцені під час стадіонного туру.

Made with love and rhythm show – це пісні з усіх альбомів MONATIK, які люди сприймають як власні гімни життя і щастя. Це магія живого виступу, яку неможливо відчути в запису або через кліпи. Це шоу, на яке ходять усією родиною, адже пісні MONATIK люблять як дорослі, так і діти. Тим паче, що вхід в сектор з дітьми до 6 років безкоштовний (без надання окремого місця).