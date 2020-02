Муза поп-зірки LP Лорен Рут Ворд виступить у Києві

Співачка, яку порівнюють з Дженіс Джоплін, Флоренс Велч та Кортні Барнетт, привезе до України свій новий альбом.

Коли: 4 червня 2020 року

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Слідом за LP до України завітає з першим концертом і її наречена Лорен Рут Ворд. Значуща подія відбудеться вже влітку, 4 червня у столичному Caribbean Club. До Києва співачка привезе свій другий альбом під назвою Vol. II, що вийде 13 березня. Пісня Water Sign з нього вже у мережі – і ви можете послухати її просто зараз.

Слухати Lauren Ruth Ward – Water Sign:

До речі, дебютна платівка Лорен Well, Helʼ зібрала чимало захоплених відгуків від NYLON, Noisey, Consequence of Sound, the Los Angeles Times, Indie Shuffle та багатьох інших. Про дівчину з Меріленду вмить дізнався весь світ. Відео щирих та надривних виступів з піснями Blue Collar Sex Kitten, Make Love to Myself та вражаючої Did I Offend You розліталися мережею, розбивали серця і тривожили душі. "Мені багато що є сказати", – заявляє Лорен у титульному треці альбому. І справді, ця дівчина не лізе за словом до кишені.

Музичні критики порівнюють Лорен Рут Ворд з Дженіс Джоплін, Флоренс Велч та Кортні Барнетт. Проте треба віддати їй належне – жодне порівняння не віддає належного Лорен. Виконавиця співає кожною клітинкою своєї сутності, випромінюючи таку силу та енергію, що запам’ятовується людям назавжди.